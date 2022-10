Keanu Reeves se bajó de la serie de época de DiCaprio y Scorsese

domingo 09 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Keanu Reeves abandonó el proyecto de la serie criminal y de época “The Devil in the White City”, producida por Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, en lo que hubiera sido su primer papel principal en el formato televisivo estadounidense como el visionario y exigente arquitecto Daniel Burnham.



Según informó ayer el sitio especializado Variety, el popular actor se despegó del proyecto y los responsables detrás de la futura tira -que se encuentra en desarrollo desde 2019- ya se encuentran en búsqueda de un reemplazo, si bien hasta el momento no habían fichado a ningún intérprete para el papel del doctor H. H. Holmes, considerado el primer asesino serial de la era moderna de Estados Unidos, que ocuparía el otro rol protagónico en la trama.