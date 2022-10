Con fotos inéditas de Gilda, su hijo lanzó una emotiva canción dedicada a su padre

domingo 09 de octubre de 2022 | 6:00hs.

El 7 de septiembre de 1996 murió Gilda en un trágico accidente, con ella además se fueron su hija Mariel y su mamá. A 26 años del momento que cambió y marcó para siempre su vida, Fabricio Cagnin (34), el hijo mayor de la cantante que con ocho años sobrevivió al choque y perdió a casi toda su familia, pudo expresar todo lo que vivió desde ese momento y hacerlo canción.



El mes pasado Chio, tal es su nombre artístico, lanzó su primer tema “Crují” y esta semana compartió el videoclip de “Un Guardián”, la canción en la que con fotos y recuerdos, homenajea a su papá Raúl Cagnin, quien fue su apoyo incondicional y que además de a su ex mujer y ex suegra, perdió a su hija aquel día.



El video comienza con la imagen de un nene de aproximadamente ocho años y su papá durmiendo en la misma habitación llena de juguetes, fotos familiares y un dibujo que dice “Te amo mamá”. Allí aparecen postales de la intérprete de “Fuiste”, “Paisaje”, “No me arrepiento de este amor” y “No es mi despedida”, abrazada a sus hijos y a quien había sido su pareja hasta hacía poco tiempo antes.



“Un guardián que aún herido, fue refugio en el vacío. Un guardián que aún partido, me ahuyentó al dolor y al frío. Un guardián subestimado por la parca y el fracaso... Un guardián, se hizo artesano restauró mí alma en pedazos”, comienza el tema y el estribillo reza: “Vamos caminando al mismo paso, si uno se cae, el otro le da la mano... Oh oh oh vamos caminando al mismo paso, si uno se cae el otro le da la mano. Tanta charla en la cocina, preguntándonos a dónde va la vida. Vos peleabas con la herida, yo aferrándome a tu vida. Y ahí nomás así arrancamos, no nos quedó otra que volar bien alto, ir en busca de algunas risas, para arrancar bien algunos días”.



En sus redes sociales, Chio presentó: “Ya está conmigo y con ustedes, un segundo sueño hecho realidad. Ésta canción la escribí hace varios años para el guardián de mi vida, mi viejo, que fue el sostén y el pilar que me permitió continuar hasta acá. El camino no fue fácil. De hecho fue muy difícil. Pero lo logramos, salimos, juntos. Y hoy tengo la dicha de celebrar este presente con mi amado viejo”.



“Estoy seguro que tenés un guardián en tu vida. Por eso mi mayor deseo es que ésta canción les haga pensar en esas personas especiales, y que si tienen la oportunidad, vayan a abrazarlas y a recordarles cuánto las aman y valoran. Si algo aprendí de la vida es que siempre es hoy, y que no hay nada más valioso que las personas que caminan a nuestro lado. Si uno se cae...el otro le da la mano.... Espero que la disfruten. Para vos viejo, mi eterno guardián”, cerró.



Fabricio está en pareja con Brenda, con quien es papá de dos nenas, Delfina de nueve y Lucía de cuatro años. Puericultora y especialista en crianza, en sus redes sociales donde trata temas relacionados con su trabajo, casi no comparte fotos con él pero siempre lo apoya. Previo al primer lanzamiento musical anunció que se venían cosas muy lindas y junto con una foto del músico tocando la guitarra con una de sus hijas escribió: “La historia de superación y resiliencia que construyó siendo apenas un niño es de las lecciones más importantes que la vida me puso en frente”.



“Cuándo el tenía 8 años, un fatal accidente terminó con la vida física de su mamá, su hermanita y su abuela. Él sobrevivió y fue criado por su papá. Su madre, mi suegra, la abuela de mis hijas es una de las mujeres más icónicas de nuestro país. Nuestra amada Gilda, para nosotros ‘la abuela Shyll’ así es como la nombramos prácticamente a diario. No se cómo ni porqué pero hace 16 años, la vida me lo puso enfrente y comenzó un viaje de sincero amor. Nos vimos crecer”, escribió.