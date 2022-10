Alerta por la Pulga

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:01hs.

El PSG informó ayer que Lionel Messi no jugará el partido de esta tarde ante Reims debido a que mañana volverá a ser evaluado de la lesión que sufrió el miércoles en el partido de Champions League ante Benfica.



En un comunicado oficial, el club expresó: “Dado de alta el miércoles por la noche tras molestias en la pantorrilla, Leo Messi seguía en tratamiento tras exámenes tranquilizadores. El domingo se dará un nuevo parte”.



Por este cuadro, la Pulga no estará en el encuentro que el PSG jugará como visitante del Reims (desde las 16, hora de la Argentina) correpsondiente a la 10ª fecha de la Liga 1 de Francia que el equipo de la capital lidera con 25 puntos, dos más que su escolta, el Olympique de Marsella.



Messi pidió salir a 10 minutos del final del partido que PSG empató con Benfica en la fase de grupos de la Champions debido a lo que entonces se informó como una “leve contractura en la pierna derecha”.



Fue justamente el delantero rosarino quien abrió el marcador en Lisboa a los 22 minutos del primer tiempo y a los 35’ del segundo, tras un pique por izquierda en el que no llegó a alcanzar el balón dentro del área local tras un pase de Vitinha, volvió caminando con lentitud y le pidió el cambio al entrenador Christophe Galtier.



Messi habló brevemente con el entrenador tapándose ambos la boca con sus manos al momento de salir del campo y acto seguido lo hizo con uno de los médicos del plantel del equipo parisino. Un par de minutos después bajó a los vestuarios.



Por otra parte, hoy se inicia la 9ª fecha de la Serie A de Italia con dos destacados: Sassuolo-Inter (a las 10) y Milan-Juventus (desde las 13). Ambos, por Espn.