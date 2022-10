Centro inaugura su anhelada cancha sintética

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:01hs.

La familia de hockey del Club Centro de Cazadores vivirá un gran fin de semana con la inauguración de su ansiada cancha sintética que se realizará en el marco de su tradicional Torneo Integración, modalidad seven, que llevará adelante su edición número 27.



La competencia se inicia hoy, desde las 8, con Infantiles, sub 12 y sub 14; y a las 10 se hará lugar al acto inaugural de la cancha sintética con autoridades y la bendición del Padre Gervasio.



Desde las 14, jugarán las Mamis quienes también realizarán un homenaje a las colaboradoras y jugadoras que fallecieron recientemente.



Luego, a las 21 habrá un tercer tiempo con baile.



Centro hace varios años lleva adelante el sueño de la cancha sintética de hockey y hoy es una realidad.