Hubo un femicidio cada un día y medio el último mes en Argentina

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:03hs.

En septiembre de 2022 hubo 20 femicidios y trans-travesticidos en todo el país, de acuerdo al relevamiento realizado por el observatorio de la asociación La Casa del Encuentro, que al igual que otras tres organizaciones civiles confeccionan sus propias mediciones de crímenes vinculados a la violencia de género. No hubo hechos en Misiones.



Entre el 17 y el 20 de septiembre, se reportaron al menos cinco femicidios en las localidades bonaerenses de Campana, Ayacucho, Loma Hermosa, Tres Lomas y La Plata.



Sobre los mencionados cinco femicidios, la presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Rico, destacó que en “ninguno de los casos” existieron denuncias previas de las mujeres hacia sus agresores, lo cual fue un indicador de que “no estaban acompañadas o asesoradas”.



“No tenían denuncias porque ellas no estaban asesoradas ni acompañadas. El caso de la panadería vemos en las filmaciones de las cámaras el pánico que ella tenía. Y ni siquiera había denunciado. Eso sucede porque las mujeres no creemos que después de denunciar nos vayan a proteger”, indicó Rico, quien alertó la necesidad de “hacer un trabajo de base en los barrios populares para que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad sepan sus derechos y puedan animarse a hablarlo”.



Desde el Ministerio de Mujeres y Género dijeron en que trabajan continuamente “para desarrollar robustas políticas públicas de prevención, asistencia, protección, fortalecimiento y reparación ante estas situaciones a lo largo y ancho del territorio”.



Por otra parte, los cuatro observatorios sobre femicidios y travesticidios pertenecientes a la sociedad civil, que elaboran mes a mes un recuento de los crímenes, insistieron al Estado Nacional que lleve un registro actualizado de la cantidad de femicidios en el país ante la demora que conlleva el cálculo de las cifras oficiales anuales, las cuales son elaboradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en base a causas judiciales.



“Por el momento, cuando aparece la estadística oficial pasa un año. Queda totalmente desactualizada, porque todos los observatorios que pertenecemos a la sociedad civil nos basamos en los medios, pero deben basarse en los expedientes”, señaló Rico.



Anabella Arrascaeta, integrante del Observatorio Lucía Pérez, añadió: “Intentamos hacer una radiografía lo más completa posible de esta problemática. Tiene que ver con que sea un aporte para construir verdad, justicia y memoria. Para que cada territorio pueda permitir pensar intervenciones y políticas públicas. Creemos que el acceso a esta información es un derecho y nos parece importantísimo poder construirlo”.