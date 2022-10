Dos integrantes de una familia misionera fallecieron en Entre Ríos

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Una mujer y su cuñado fallecieron tras el impacto frontal con otro vehículo en la madrugada de ayer sobre la ruta nacional 127, a pocos kilómetros de Federal, Entre Ríos. Ambas víctimas, oriundas de Puerto Esperanza, viajaban junto a dos mujeres que se encuentran en observación pero fuera de peligro.



María Silvia Isaurralde (52) viajaba en la parte trasera del vehículo conducido por su hermana, Julia (51), mientras que la otra víctima del encontronazo fatal fue el esposo de la conductora, Celso Acosta (56), quien iba de acompañante en el Chevrolet Cruze que se dirigía a la ciudad de Córdoba.



Por razones que se tratan de establecer, la colisión frontal se produjo cerca de las 5.20 entre el vehículo ocupado por la familia misionera y un Peugeot 307 que circulaba de Sur a Norte, con destino a Santa Ana Federación, al mando de Lucas Juan Colombo (22), oriundo de Córdoba capital.

Además de la conductora y las víctimas, también viajaba otra hermana de las mujeres, Eva (44). Según pudo reconstruir El Territorio, las dos sobrevivientes se encuentran fuera de peligro pero en observación en el hospital de Concepción.



Según las pesquisas preliminares, el conductor del Peugeot manifestó a las autoridades que tuvo que evadir un pozo y cuando trató de volver a su carril perdió el control e impactó de frente contra el otro vehículo que se había desviado para tratar de esquivarlo.



Sin embargo, en relación a ello, la jefa departamental de Policía de Federal, Miriam Cabello del Campo, manifestó a un medio local que “en el lugar la ruta está buena. En el sector donde fue el impacto la cinta asfáltica está bien. Si bien no es muy visible la demarcación, no hay pozo”.



Por otro lado, la uniformada explicó que la conductora misionera le manifestó al respecto que “el Peugeot se cruzó de carril y ella intenta esquivarlo cruzándose a la mano del Peugeot. El muchacho volantea e impactan de frente”.



Agregó: “No hay frenadas ni derrapes. Impactan de frente y vuelan uno hacia cada banquina. No hubo arrastre de los vehículos sobre la ruta, por lo que el impacto fue tremendo”, detalló sobre el choque frontal fatal.



En cuanto al destino de la familia oriunda de Puerto Esperanza, según comentó a este medio una de las hijas de Celso y Julia, era la casa de su hermana, quien vive en la ciudad de Córdoba.



Agregó que continúan a la espera de novedades en tanto que algunos familiares se dirigieron a Concordia para acompañar a las sobrevivientes.



“Fuiste un excelente abuelo, no tengo reclamo ni dudas. Como papá un 10”, refirió la joven en sus redes sociales al tiempo que un hombre manifestó en su perfil personal: “Celso fue dueño de una de las primeras discotecas de la zona, después incursionó en la radio, fue chofer de la empresa Etce y su último gran movimiento fue el evento EMR, Evento Modo Retro, por supuesto que otro gran éxito de Celso es su familia y la gran cantidad de amigos que hizo en esta vida terrenal”.



Según los investigadores, el Chevrolet Cruze cuenta con un GPS que podría esclarecer la mecánica de lo ocurrido. En el hecho intervino la Policía de Calandria, el personal de Jefatura Departamental Federal de Entre Ríos, así como también cuerpo de bomberos voluntarios y el personal de Criminalística de la fuerza policial de Entre Ríos.