Abrió sus puertas la Feria de Artesanías del Mercosur

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:04hs.

Durante la tarde de ayer, abrió sus puertas -con 200 expositores- la Feria de Artesanías del Mercosur (FAM), tras la paralización durante los dos años de pandemia.



Nuevamente se pone en marcha de esta manera la vidriera más importante para este tipo de productos, creada a partir del programa de puesta en valor de las artesanías misioneras hace más de 10 años.



Fue entonces que nació la Fundación de Artesanías Misioneras que luego promovió esta feria con el constante apoyo del Consejo Federal de Inversiones a tal fin.



Justamente, para Silvana Giménez, presidente de la Fundación, la FAM es sinónimo de la Economía Social Solidaria, tal como lo mencionó.



De esta forma, ayer, cerca de las 17, se dio apertura a la muestra tras un emotivo acto donde se recordó a los artesanos que acompañaron la feria desde el inicio pero que no lograron sobrevivir a la cuarentena por la pandemia de Covid-19.



Se agradeció también a los artesanos que pese al corto tiempo de convocatoria dijeron que sí a la feria que en esta edición cuenta con 200 expositores, en su mayoría misioneros y de los pueblos originarios que llegaron desde diferentes puntos del país.



“Este año volvemos a las raíces, la primera edición buscaba promover las artesanías de los misioneros y relacionarlas con el turismo, por lo que siempre se realizó durante el fin de semana largo de octubre”, manifestó Silvana Giménez.



Al tiempo que destacó: “En esta oportunidad serán 200 expositores que pondrán en valor sus productos en una de las ferias más importantes de la zona”.



Asimismo, respecto a los productos que se podrán contemplar en la feria, Giménez expresó que es amplia la variedad.



Resaltó además que los pueblos originarios tienen un sector especial como los años anteriores.



“Tenemos artesanías de las mas variadas, cestería, productos únicos hechos con barro, todo artesanal, todo hecho a mano tal como se caracteriza la FAM”, manifestó Giménez al referirse a los productos que turistas y visitantes podrán encontrar en ese espacio.



En tanto, los artesanos se mostraron contentos por el regreso de la feria y explicaron que las ediciones anteriores los ha impulsado de gran manera, con las ruedas de negocios y con la exposición de los productos en uno de los destinos más importantes del país.



“Esta feria nos promueve, porque la visitan turistas de muchos lugares y nuestro trabajo viaja cientos de kilómetros y muchas veces a otros países que quizás nunca llegarían si no tuviéramos la oportunidad de estar”, indicó al respecto Maricela, artesana llegada desde Buenos Aires.



En cuanto a esta décima edición, también contará con un plus. Es que se llevará a cabo el Primer Festival de Arte Sonoro Indígena, que pone foco en la música de los originarios del territorio argentino, propiciando el encuentro entre sus hacedores a lo largo y ancho de todo el país.



Distinguieron que esta actividad aporta a la salvaguarda de uno de los más preciados patrimonios culturales inmateriales de las provincias argentinas.



Cabe destacar que los artesanos y músicos de las comunidades mbya guaraní de Puerto Iguazú estarán presentes durante el Festival Sonoro como en la Feria de Artesanías.