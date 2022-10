El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:02hs.

Tal como esperaba el gobierno nacional, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer la segunda revisión del acuerdo que mantiene con la Argentina, lo que permitirá un desembolso inmediato de alrededor de U$S 3.800 millones. Esa cifra eleva los desembolsos totales vinculados al programa a 17.500 millones de dólares.



Según un comunicado emitido por el FMI, el directorio del organismo “evaluó que las acciones decisivas recientes fueron cruciales para estabilizar los mercados, reconstruir la confianza y asegurar objetivos cuantitativos clave, incluyendo el piso de finales de septiembre para las reservas internacionales netas y el techo del financiamiento del déficit fiscal”.



Además, el Directorio también aprobó “dispensas de incumplimiento para la criterios de desempeño continuo relacionados con las restricciones de cambio y los múltiples tipos de cambio”.



El programa del gobierno argentino, respaldado por el FMI “brinda equilibrio presupuestario y en la balanza de pagos, vinculado a la aplicación constante y continuada de políticas encaminadas a fortalecer las finanzas públicas, hacer frente a la alta inflación persistente, impulsar la acumulación de reservas y sentar las bases para una crecimiento económico inclusivo”.



El directorio del FMI había iniciado a primera hora de la tarde de ayer su reunión. La decisión le permitirá al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner recibir cerca de U$S 4.000 millones la semana próxima para reforzar las reservas del Banco Central.



Uno de los criterios de mayor relevancia del acuerdo alcanzado en enero es la acumulación de reservas internacionales netas (RIN) del BCRA, cifra que se obtiene de restar a las reservas brutas (hoy cercanas a U$S 37.000 millones) activos como el “swap” de monedas con China y los “encajes” que los bancos comerciales depositan en la entidad como contrapartida de los depósitos en dólares de sus clientes.



El acuerdo con el Fondo impone al Gobierno acumular U$S 5.800 millones a fin de 2022, desde la base de diciembre de 2021, para llegar hacia diciembre a un nivel de reservas netas de U$S 8.100 millones.



“Nuestro cálculo ubica las Reservas Netas Internacionales dentro del rango de la meta establecida por el FMI: entre U$S 5.900 y 6,400 millones. Este valor se obtiene sin considerar el desembolso comprometido por el BID que, de confirmarse esta primera semana de octubre, podría mejorar tal resultado. Creemos que tal desembolso no será necesario para el cumplimiento de esta meta”, calculó un informe de la Centro de Economía Política Argentina (Cepa).

Dólares y cálculos macroeconómicos

La aprobación de esa meta permitiría la llegada de unos U$S 10.000 millones antes de fin de año. Son los desembolsos correspondientes a las segunda y tercera revisión del acuerdo, que en gran parte serán para pagar la deuda con el propio FMI. La semana próxima llegarán unos U$S 3.900 millones por las metas aprobadas del segundo trimestre y antes de fin de año otros U$S 5.800 millones, aunque en términos netos sólo quedarán cerca de U$S 700 millones entre pagos y desembolsos al organismo que conduce Kristalina Georgieva.



“Los números de la macro nos permiten seguir en esta senda de ordenamiento, tranquilidad y crecimiento que nos permite seguir tratando los temas centrales para el gobierno, como la inflación y el ingreso de los trabajadores”, había dicho la vocera Cerruti.

“El mundo se enfrenta a una quinta ola de crisis de deuda”

El presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, aseguró ayer que el mundo se enfrenta a una “quinta ola de crisis de la deuda” y pidió más apoyo para los países en dificultades.



Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la pandemia obligó a muchos países a endeudarse más y muchos ya están sobreendeudados o van camino de estarlo, en un contexto de inflación mundial vertiginosa y de aumento de las tasas de interés.



“Estoy preocupado por los niveles de deuda, preocupado por países individuales”, dijo Malpass a periodistas.



“Sólo en 2022 vencieron alrededor de 44.000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda bilateral y privada” en algunos de los países más pobres, es decir, mucho más que la ayuda exterior que los Estados podrían esperar, apuntó un cable de la agencia AFP.



“Estamos en medio de lo que creo que es una quinta ola de crisis de la deuda”, sostuvo días antes de que los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de más de 180 países se citen la próxima semana en Washington para las reuniones anuales del FMI y el BM, las primeras presenciales desde 2019.