Empresario eldoradense preso en Corrientes será investigado en Oberá

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:03hs.

Una causa judicial que investiga el contrabando de soja al Brasil iniciada en Corrientes se tramitará ahora en la provincia de Misiones, luego de que el Juzgado Federal de Oberá aceptara la competencia. El caso tiene por el momento tres detenidos, entre ellos un conocido empresario de Eldorado.



La investigación, tal y como informó oportunamente este medio, empezó en febrero de este año por parte de las autoridades del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del juez Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda. En junio, en tanto, se hicieron allanamientos en distintas partes de Misiones, Santa Fe y Chaco.



En Eldorado, Gendarmería Nacional detuvo al empresario del pollo Mario Alberto C. En Aurora, en tanto, los uniformados llegaron al Paraje El Progreso, donde apresaron a dos hermanos, identificados como Marcelo y Marcela C. Entonces todos fueron trasladados a la provincia vecina para continuar con el proceso.



Según pudo reconstruir El Territorio en base a diversas fuentes judiciales, la investigación se inició por tentativa de contrabando, debido a que los camiones fueron detenidos en Gobernador Virasoro, con destino a Misiones.



Sin embargo, el avance del expediente permitió relevar pruebas que indicarían que la organización venía operando desde hace bastante más tiempo y que eran efectivos los cruces de mercaderías a Brasil por puertos clandestinos de la localidad de El Soberbio y zonas aledañas. Una maniobra más que conocida.



Ante esto, las autoridades correntinas consideraron - a grandes rasgos - que la investigación debía continuar donde se consumó este delito. Por eso remitieron las actuaciones al Juzgado Federal de Oberá, a cargo del juez Alejandro Gallandat Luzuriaga, con jurisdicción en esa zona.



Fuentes misioneras dijeron que primera instancia se remitió de forma errónea y el juez subrogante Miguel Ángel Guerrero - a cargo de la dependencia entonces - la rechazó. De todas formas en las últimas semanas se volvió a girar y esta vez, más allá de algunos cuestionamientos, se aceptó en post de darle celeridad a una investigación que tiene a personas privadas de su libertad desde hace meses.



Desde el Juzgado buscarán resolver algunos recursos presentados por las defensas, entre ellos un pedido de nulidad. Es por esta razón que se giraron las actuaciones a la Fiscalía para que emita su opinión.



Redada

Como informó El Territorio, a los integrantes de la presunta organización se les imputó como coautores de “asociación ilícita en concurso real con contrabando mayor agravado por la cantidad de intervinientes, por haber intervenido en los hechos funcionarios públicos en ejercicio o en ocasión de sus funciones y por haber intervenido en el hecho integrantes de las fuerzas de seguridad”.



La intervención de las fuerzas es en concurso ideal con “cohecho activo y falsificación de documento privado”.



Oportunamente las autoridades del Juzgado que inició la investigación le denegaron a los detenidos los pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria.



Como viene contando este medio, la investigación se inició luego de la detención de cuatro camiones cargados con soja sobre la ruta nacional 14 en el mes de febrero. El control se hizo a la altura de la localidad de Gobernador Virasoro, en su intersección sobre la ruta 120, arteria que une con la nacional 12. Los vehículos estaban siendo apoyados por dos camionetas 4x4 que oficiaban de punteros.



“La Justicia Federal de Paso de los Libres tendría en estos actores detenidos a los presuntos responsables de la estructura de la organización como ser el financiamiento, el transporte, facilitación de nombres como presunto destino legal y a los receptores de granos en la zona fronteriza para trasladarlos de manera ilegal al vecino país”, señalaron desde GNA cuando se concretaron las detenciones.



La recolección de información, seguimientos y demás acciones investigativas estuvieron a cargo de la Unidad de Investigaciones Judiciales de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Paso de los Libres, quienes actuaron con diferentes unidades y escuadrones. Así, se estableció el despliegue de allanamientos y detenciones en junio en Misiones, Chaco y Santa Fe.



En la Capital del Trabajo fueron tres los blancos allanados, tratándose de dos domicilios y un galpón. Además de la detención, allí se incautaron documentaciones de interés para la causa, tres celulares y elementos electrónicos -computadoras, dispositivos de almacenamientos, registros de cámaras, etc-. También se secuestró un camión con acoplado -había varios pero uno solo era el buscado- y poco más de 9 mil dólares en efectivo y pocos reales.



El eldoradense implicado es conocido por tener varios emprendimientos. Antes tenía un supermercado y cuando fue detenido manejaba una distribuidora de pollos, se detalló. Hace casi un año, en noviembre del año pasado, sufrió un violento intento de asalto.



Entonces el comerciante se enfrentó con los delincuentes y recibió varios culatazos en la cabeza, pero por fortuna la situación no pasó a mayores. La banda, de cuatro integrantes, decidió abandonar su hogar.



En Aurora, en tanto, fueron incautadas poco más de cuatro toneladas de soja en un galpón. Los granos estaban distribuidos en bolsas de 50 kilogramos y los investigadores suponen que, debido a la cercanía con la costa y el angosto río Uruguay, por allí se iba a Brasil.

La causa de los policías

En julio de este año otra causa judicial que investiga a efectivos policiales de diferentes fuerzas por liberar las rutas a camiones sojeros a cambio de importantes sumas también pasó a un juzgado misionero, luego de la determinación de la Cámara de Apelaciones de la provincia de Corrientes.



En esta expediente son ocho los investigados, entre los que se encuentran efectivos de la Policía de Misiones, de la Policía de Corrientes, Gendarmería Nacional y Policía Federal. La mayoría se encuentra en libertad, pero con un procesamiento firme dispuesto por la misma Cámara.



El titular del Juzgado Federal Dos de Corrientes, Carlos Vallejos, se declaró incompetente en razón del territorio en la investigación. A grandes rasgos, consideraba que el contrabando de los granos se concretaba en Bernardo de Irigoyen y es por eso que le correspondía investigar a su par de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero.



Oportunamente Guerrero rechazó también la competencia, a lo que el órgano de alzada debió zanjar la situación. Las defensas incluso en su momento expresaron que la investigación le correspondía al Juzgado Federal de Posadas o que no había delito federal, por lo que debería investigar la Justicia ordinaria, aunque todo esto fue desestimado.



Finalmente, fuentes del caso confirmaron que el órgano de alzada hizo lugar a la inhibición de Vallejos y la investigación seguirá en la Capital del Trabajo.