Angelina Jolie denunció a Brad Pitt por violencia contra ella y sus hijos

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Angelina Jolie (47) presentó un escrito en los tribunales de Los Ángeles donde denunció que Brad Pitt (58) tuvo comportamientos abusivos contra ella y sus hijos, en un nuevo capítulo de la batalla legal que comenzó cuando la glamorosa pareja de Hollywood, se separó en 2016. “Agarró del cuello a uno de los niños y le dio una bofetada a otro”, durante un vuelo privado en avión, aseguró la actriz.



En la denuncia, Jolie describió un episodio de violencia de género y familiar que supuestamente habría ocurrido en septiembre de 2016, en pleno vuelo, Pitt además de “estrangular” a uno de sus hijos y golpear a otro, a ella “la agarró por la cabeza y la zarandeó” antes de “empujarla contra la pared del baño”.



“Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo, lanzándola luego a la pared del baño”, dice el texto presentado a la Justicia de Los Ángeles por los abogados de Angelina, de acuerdo con la publicación especializada Variety.



Según Jolie, durante el vuelo del 14 de septiembre de 2016, su exesposo había estado bebiendo, la llevó a empujones al baño donde “la agarró por la cabeza, sacudiéndola”. Y luego, detalló, que golpeó el techo del avión: “Estás jodiendo a esta familia”, le habría dicho el actor.



“Cuando uno de los niños verbalmente defendió a Jolie, Pitt se lanzó hacia su propio hijo y Jolie lo agarró por detrás para detenerlo”, agrega el relato judicial, de acuerdo con Variety.



“Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se lanzó de espaldas contra los asientos hiriendo a Jolie en la espalda y el codo”, describe otro párrafo de la publicación.



“Pitt ahorcó a uno de los niños y golpeó a otro de sus hijos en el rostro. Algunos de los niños le pidieron que parara. Estaban muy asustados. Varios estaban llorando”, agrega la demanda, siempre según lo difundido por la Variety.



Los abogados de la actriz de “Maléfica”, presentaron el documento ante la Justicia donde, además, sostienen que Pitt trató de condicionar la venta de una bodega cuya propiedad compartía con Jolie, y de impedirle divulgar públicamente “el abuso físico y emocional que tenía hacia ella y sus hijos”.



En el documento, Jolie también dijo que el FBI investigó el incidente en el avión y “concluyó que el gobierno tenía causa probable para acusar a Pitt de un delito federal”. Sin embargo, no hay cargos contra Pitt por este hecho.



El señor y la señora Smith

La película “Sr. y Sra. Smith”, donde se conocieron Pitt y Jolie en 2005, cuenta la historia de un matrimonio cuya pasión parece haberse agotado, y donde la guerra no tiene límites porque ambos son agentes secretos entrenados con una misión similar: terminar con el otro.



Ahora, fuera de la pantalla, esta expareja, continua con una batalla legal de acusaciones cruzadas.



El documento en que Jolie asegura que ella y sus hijos sufrieron violencia de parte de Pitt llega luego de que el protagonista de “El club de la pelea” la acusara de vender su parte de la residencia francesa Chateau Miraval, que fue también el escenario elegido por ambos para celebrar su boda.



Pitt presentó una demanda formal y dijo que Jolie había incumplido el acuerdo al que habían llegado tras su divorcio, de que ninguno podía vender su parte si el otro no daba luz verde.



Y Jolie respondió este martes que no existía tal acuerdo y que Pitt se había negado a comprar su parte a menos que ella consintiera “una orden de mordaza desmedida” en relación con su conducta.



Según el relato de la actriz, Pitt le pidió firmar un acuerdo para no revelar detalles sobre “el abuso físico y emocional” hacia ella y sus hijos, que no fue aceptado y motivó el distanciamiento y la batalla legal que mantienen.



Aunque están oficialmente divorciados, siguen en una disputa legal por la custodia de sus cuatro hijos menores, que por ahora y según estableció la corte es compartida.



Si bien Brad no dio declaraciones tras conocerse la denuncia de Angelina, desde el entorno del actor expresan que se trata “de una campaña de desprestigio hacia él”.

La denuncia de Angelina

En abril pasado, Angelina Jolie había presentado una demanda formal ante el FBI, de forma anónima, como Jane Doe. Allí pedía documentos relacionados con la investigación contra Brad Pitt, con la intención de averiguar por qué no se habían presentado cargos penales contra su exmarido, a quien había acusado por agresión física y verbal contra ella y sus hijos durante ese vuelo de 2016.



La actriz relató a agentes del FBI cómo había sido el incidente donde afirmaba que el actor estaba “enojado” desde el momento en que abordaron el avión desde Niza a los Estados Unidos con sus seis hijos.



La pareja se había casado en 2014, y son padres de Maddox, 21 de años, Pax, de 18, Zahara, de 17, Shiloh, de 16, Vivienne y Knox, de 14.



Esta supuesta pelea en el avión habría sido el motivo para que la estrella de “Tomb Raider” solicitara el divorcio tras once años de relación, dos de ellos casados legalmente.