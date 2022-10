Biden y Putin podrían reunirse en la cumbre del G20 en Indonesia

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El presidente estadounidense, Joe Biden, no descartó reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, durante la cumbre del G20 que se desarrollará el próximo mes en Indonesia.



“Eso está por verse”, declaró Biden a los periodistas cuando se le preguntó si aprovechará el evento en Bali para hablar directamente con Putin. La Casa Blanca ya había adelantado que no estaba descartada esa posibilidad.



Por el momento, ninguno de los dos confirmó el viaje y la Casa Blanca afirmó que, si Putin asiste a la cumbre, entonces el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también debería participar, aunque no sea miembro del grupo.



Biden indicó anteriormente que está “seguro” de que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, si asiste al encuentro previsto para el 15 y 16 de noviembre, difundió la agencia de noticias AFP. Pero no está claro si Putin y Xi concurrirán, pese a que en agosto el presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg que sí lo harían.



Rusia está aislada internacionalmente desde que invadió Ucrania, mientras que el líder chino limitó los viajes al extranjero debido a la pandemia de coronavirus.



Por el momento, no hay planes para una reunión bilateral entre Putin y Zelenski, según el vicecanciller ruso, Andréi Rudenko, citado por la agencia de noticias Sputnik.



Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, que representan el 80% de la economía global, dos terceras partes de la población mundial y el 75% del comercio internacional.



El Kremlin acusó a Occidente

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, acusó a las potencias occidentales de haber “destruido la estructura de comercio mundial” con sus sucesivas rondas de sanciones a Rusia como respuesta a la guerra en Ucrania.



“El resultado es triste. Con sus sanciones maníacas, Occidente ha logrado una sola cosa: la rápida destrucción de toda la arquitectura del comercio mundial”, denunció Medvedev a través de un comunicado en su canal de Telegram recogido por la agencia de noticias Europa Press.



A la par, recriminó que, para Estados Unidos, al que acusó de ser “el principal instigador de la guerra híbrida contra Rusia”,estas consecuencias serán “menos catastróficas”.



Sin embargo, Medvedev considera que Rusia será quien finalmente logre la victoria en esta guerra económica e incluso aventuró que las potencias occidentales “suplicarán clemencia” a Moscú.



La Unión Europea (UE) adoptó este jueves la nueva ronda de sanciones contra Moscú, que incluye como principal medida el tope al precio del petróleo ruso transportado por mar.

Tensión en las zonas anexadas por el Kremlin

El Kremlin acusó ayer a las autoridades ucranianas de querer convertir la planta de Zaporiyia en una “bomba nuclear sucia” al denunciar constantes ataques a las instalaciones de la central, la más grande de Europa, de los cuales Kiev y Moscú se culpan mutuamente.



La portavoz de la cancillería rusa, Maria Zajarova, aseguró que los “bombardeos intencionados de Ucrania” constituyen “un verdadero chantaje nuclear”, que merecen la calificación de “actos de terrorismo”.



“La idea consiste en hacer todo lo posible para amenazar a una instalación nuclear como si fuera una bomba nuclear sucia”, dijo en declaraciones al Canal 1 de la televisión rusa.



Una bomba nuclear sucia, o “bomba sucia”, como es descripta por los organismos internacionales, es un artefacto explosivo capacitado para diseminar material radiactivo, con una capacidad destructiva sensiblemente menor al de un arma nuclear pero que, de todas formas, representa una grave amenaza por su carácter contaminante.



La región donde está ubicada Zaporiyia es una de las cuatro -junto a Jersón, Donetsk y Lugansk- que Rusia anexó tras organizar sendos referendos que los aliados de Ucrania consideran carentes de legitimidad. Sobre esta anexión, el jefe del OIEA, el argentino Rafael Grossi, señaló el jueves último que la central nuclear de Zaporiyia es “evidentemente” ucraniana. z