Estreno con obligaciones

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:01hs.

Crucero recibirá desde las 17 a Juventud Antoniana con la única premisa de ganar para tener una mera oportunidad clasificatoria a la fase final del torneo Federal A.



Será la penúltima fecha de la zona norte y el Colectivero marcha a cuatro puntos de los puestos clasificatorios, con cuatro equipos por delante que también buscan el mismo objetivo, entre ellos el rival de turno. Es por eso que la tarea no es para nada sencilla.



La atención también estará puesta en el banco de Crucero porque será el estreno de Pedro Dechat. El tercer ciclo del entrenador más importantes en la corta historia del club garupaense estará ligado en sentar las bases del equipo que se conformará para la próxima temporada.



Bajo su mano estará la limpieza definitiva de un plantel que se fue desmoronando a lo largo de toda esta campaña atípica, siempre con la promesa dirigencial de incorporar nuevos jugadores.



Para este duelo clave ante el Santo, Dechat no podrá contar con el mediocampista Lucas Caballero (todavía debe cumplir una fecha de suspensión) y el defensor Lucas Vera (lesionado). Así las cosas, el once sería el siguiente: Tomás Palleres; Alejandro Aquino, Leonardo Morales, Adrián González y Nicolás Inoztroza; Alex Garay, Fabricio Illanes, Thobías Arévalo y Emanuel Sosa; Ernesto Álvarez y Cristian Campozano.



En la vereda de enfrente el conjunto salteño comandado por Pablo Martel se juega sus últimas cartas para ingresar a la zona de los ocho. Precisamente este presente lo logró gracias a dos triunfos consecutivos, el último con goleada incluída.



El correntino Jorge Nelson Sosa será el juez principal del partido. Se viene una verdadera final en Santa Inés.