El show debe continuar

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:05hs.

El partido suspendido entre Gimnasia (LP) y Boca ya tiene fecha confirmada de reanudación: según el titular de la Aprevide, Eduardo Aparicio, los 81’ restantes del encuentro entre el Lobo y el Xeneize se disputarán el miércoles 19 de octubre a puertas cerradas, en estadio a designar.



De esta manera, los equipos de Ibarra y Gorosito se verán las caras a una fecha del final de la Liga, por lo que Boca disputará tres partidos consecutivos como visitante y jugará cada tres o cuatro días hasta el final del campeonato.



A Gimnasia, por supuesto, también lo afecta el cambio de fechas. A siete puntos de Atlético con un partido menos, el equipo de Pipo también afrontará una agenda cargada, aunque disputará tres partidos al hilo en condición de local. Mañana visitará a Banfield, luego recibirá a San Lorenzo, Argentinos y Boca y cerrará el torneo como visitante de Talleres.



“Nosotros queremos salir campeones, ¿qué culpa tenemos de lo que pasó afuera de la cancha? ¿Por qué tenemos que jugar contra Boca en cancha neutral y sin nuestra gente? Si ganábamos íbamos a Banfield con la moral por las nubes, ahora esto te atrasa todo. Todavía no nos dijeron cuándo se juega, se habla del 19, pero nosotros jugamos el lunes (17) contra Argentinos y no podemos jugar a los dos días con Boca. Lo más lógico es que tengamos tres días de descanso como corresponde”, se quejó Gorosito en diálogo con el medio TyC Sports.



Por el lado de Boca, la reprogramación del partido también trajo problemas de calendario. Es que el miércoles 19 el Xeneize debía disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Patronato de Paraná, para luego definir al campeón ante Talleres o Banfield.



De esta manera, el equipo de Hugo Ibarra jugará mañana ante Aldosivi en la Bombonera; el miércoles 12 contra Sarmiento en Junín, el domingo 16 frente a Newell’s en Rosario y el miércoles 19 ante Gimnasia, también fuera de casa.



Siete heridos y autopsia

Siete de los ocho hinchas heridos que tuvieron que ser internados por los graves incidentes recibieron ayer el alta médica tras recibir atención en diferentes hospitales, informó el gobierno bonaerense en un comunicado.



“Han evolucionado favorablemente en el transcurso de la madrugada y se han ido de alta”, precisó el informe. “La persona restante, herida en el maxilar, se encuentra internada en observación para ser evaluada por el equipo de otorrinolaringología pero fuera de peligro”, agregó.



A la vez se destacó que durante la madrugada, “se registraron consultas de siete personas en el Hospital San Juan de Dios, uno en Hospital San Roque de Gonnet, 3 en el Hospital Sor María Ludovica y 7 en el Hospital Gutiérrez, a las que también se les brindó atención médica por situaciones leves, sin requerir internación”.



Por otro lado, se afirmó que César Regueiro, el hincha de Gimnasia de 57 años que perdió la vida, “falleció producto de una muerte súbita y paro cardiorrespiratorio no traumático”.



“Se realizó RCP en el lugar sin éxito. Se trasladó en ambulancia de servicio privado e ingresó al hospital San Martín sin vida”, expusieron desde el Poder Ejecutivo en un comunicado en el que se lamentó esa muerte y se consideró que “es inadmisible que miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivieron”.

Un efectivo disparó a quemarropa a un camarógrafo y quedó registrado.

Para recordar

Los incidentes comenzaron minutos después de empezado el partido, cuando los efectivos de la policía buscaron dispersar a quienes pugnaban por ingresare a la cancha, entre la que se encontraban presuntamente muchas personas sin entradas.



El humo de los gases provocó un desbande dentro del estadio y miles de hinchas, tras comprobar que las salidas estaban cerradas por disposición del operativo de seguridad, tuvieron que saltar al campo de juego para escapar del ahogo y el ardor. En medio del caos, César “Lolo” Regueiro, de 57 años, quien se encontraba en la cabecera local junto a su familia, sufrió una descompensación cardíaca.



Con una atsmósfera irrespirable por los gases lacrimógenos, la víctima fue atendida en el lugar y trasladada luego en ambulancia privada al hospital San Martín, donde llegó sin vida, según el parte del Ministerio de Salud provincial.

Primeras medidas y responsables

La muerte del hincha en el estadio de Gimnasia derivada de una feroz represión policial generó ayer expresiones de condena en el fútbol argentino, la aceptación de errores en el operativo de seguridad por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el desmarque de la directiva del club local, sospechada de sobreventa de entradas en el partido suspendido ante Boca.



Como primera medida concreta, el gobernador Axel Kicillof instruyó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para que aparte de la fuerza al comisario Juan Corbarán, encargado del operativo de seguridad en el Bosque.



La decisión tiene por objeto facilitar la investigación del fiscal Martín Almirón, quien busca determinar las responsabilidades de los hechos a consecuencia de una persistente ráfaga de balas de goma y gases lacrimógenos.



El titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Aparicio, consideró que los graves incidentes tuvieron una responsabilidad compartida entre los encargados de la seguridad y el club organizador.



El funcionario bonaerense denunció en radio Continental que el estadio “estuvo sumamente desbordado” desde unos 20 minutos antes del inicio y que “en los alrededores había una cantidad importante de gente, entre 5.000 y 6.000 hinchas, que querían ingresar con entradas de todo tipo”.



La Justicia investiga si los incidentes pudieron estar generados por una sobreventa de entradas, hecho que fue rotundamente desmentido por el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, cuya entidad se presentará como querellante en la causa.



Los hechos de violencia en el Bosque fueron condenados en comunicados oficiales por parte de clubes como Gimnasia, Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing, entre otros.



La AFA, en tanto, reprogramó dos partidos del torneo de la Primera Nacional previstos para la jornada de ayer: Ferro-Almagro y Brown de Adrogué-Almirante Brown. No hubo actividad oficial.