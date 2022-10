Debatieron estrategias para detectar hidatidosis

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:04hs.

Investigadores de Argentina y otros países de la región, entre los que se encontraron trabajadores de la salud humana, médicos veterinarios y especialistas del agro, debatieron hasta ayer en Puerto Iguazú sobre la hidatidosis, la principal enfermedad zoonótica del país.



El objetivo del encuentro fue poner en discusión las consecuencias de la enfermedad producida por el parásito Echinococcus granulosus sensu lato, que se encuentra en el intestino delgado de los perros.



Esta enfermedad llega al humano a través del perro y a los canes por medio del ganado cuando come achuras crudas infectadas, por ejemplo.



“Somos una provincia que va en crecimiento ganadero y hoy también tenemos que pensar en estas enfermedades zoonóticas que pueden afectar la salud de las personas”, explicó el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón, presente en el evento.



Y agregó: “Misiones no es la primera vez que se ocupa de reunir a los especialistas del mundo que realizan el relevamiento y seguimiento de la enfermedad”.



Las personas enfermas desarrollan quistes principalmente en el hígado y los pulmones que se tratan con medicación, pero si alcanzan gran tamaño hay que recurrir a cirugías.



Por su parte, Juan Romero, médico veterinario, explicó que la hidatidosis es el parásito más prevalente de la Argentina. “Es una enfermedad crónica que se puede evitar no dándole vísceras a los perros y a los gatos en el ámbito rural y desparasitando sistemáticamente a los animales. Además, es necesario fomentar la tenencia responsable de los animales”.