Una fiesta para celebrar los orígenes

sábado 08 de octubre de 2022 | 4:30hs.

La fiesta de colectividades Raíces de Jardín América se despliega en este fin de semana largo, con alta concurrencia de visitantes locales y turistas.



Entre las particularidades que se pudo apreciar en el evento cultural jardinense que busca honrar los antepasados inmigrantes, se encuentra la puesta de nuevos platos gastronómicos al servicio del comensal. Por ejemplo las colectividades japonesa y alemana son dos de las que renovaron su carta.



Osara es el plato con el que los japoneses sorprenden este año. Es frito y está preparado con pescado de mar. Alicia Tokunaga, referente en la cocina de la colectividad, contó que además del pescado, el plato típico lleva cebolla, zanahoria, ajo, jengibre, orégano, almidón, cebollita de verdeo, sal fina, vino blanco, huevo y condimentos especiales japoneses.



A su vez, Tokunaga detalló que debe utilizarse un pescado fresco y por ende, más allá de ser una tradición, no se suele consumir cotidianamente por el precio que eso significa y en cambio sí es un elegido a la hora de un evento especial o celebración.



En cuanto a la colectividad alemana, se decidió realizar brezeln y käsestangen, dos recetas ideales para acompañar un buen chopp de cerveza, muy tradicional en la mesa del país germano.



“El producto que ofrecemos desde esta nueva edición es bien salado, por eso se debe acompañar con el chopp”, dijo Mirian Gansel Fischer, encargada de los platos típicos en la casa alemana.



En esa línea comentó que en esta colectividad también se puede degustar de platos rápidos como papas fritas, panchos, hamburguesa, costilla de cerdo y el tan típico y artesanal chucrut, que Mirian lo realiza con panceta y manzanas.



En cada colectividad se puede adquirir platos tradicionales, se puede llegar a las casas argentina, alemana, brasileña, húngara, italiana, sirio libanesa, japonesa, polaca, ucraniana y paraguaya a descubrir su cultura.



También opciones vegetarians se destacan en distintas casas.Por ejemplo, los húngaros preparan uborka saláta, que viene a ser una ensalada de pepino cortado en rodajas con yogurt natural y ajo, saborizado suavemente.



Pero la fiesta no sólo se destaca en lo gastronómico, sino también se puede observar que la decoración con los colores de cada país, los trajes típicos, la danza y otras costumbres hacen a las raíces y buscan poder retransmitir sobre las particularidades de cada cultura. Además, la feria comercial con stands de todo tipo da una muestra de lo que la ciudad y la región ofrecen.



La edición número 30 de esta tradicional fiesta arrancó el jueves con un acto protocolar y se extiende hasta mañana. Debido a la copiosa lluvia del jueves no pudo realizarse el desfile típico de colectividades pero de todas maneras la celebración comenzó con los ánimos bien arriba y una gran concurrencia de público.



Así, durante el fin de semana se puede disfrutar de los atractivos que tiene la fiesta para ofrecer. Dentro de la grilla, hoy se destaca la elección de quien será la representante de la fiesta provincial en otros ámbitos. En total son nueve candidatas que representan a cada una de las colectividades y se vienen preparando hace bastante tiempo para la ocasión.



De la misma manera, sobre el escenario se sucederán algunos números artísticos, musicales y de danza. Hoy, por ejemplo, luego de la coronación de la nueva embajadora de Raíces subirá al escenario la Banda Musical Los Bohemios.



En tanto que mañana en la última jornada, el ingreso es sin cargo y habrá un gran almuerzo de las colectividdes que también tendrá baile y música. Por otra parte será un día muy enfocado en las familias ya que se hará el concurso de rey y reina infantil de cada colectividad y se contará con distintos juegos para los más chicos.

Los alemanes también apostaron por renovar su carta típica. Foto: Esteban González

Para agendar

Raíces inmigrantes

Raíces se lleva adelante en el Polideportivo Municipal de Jardín América. Hoy será la elección de embajadora de la fiesta, de entre nueve candidatas y luego actuarán Los Bohemios. Mañana la fiesta es al mediodía con entrada gratuita y el típico almuerzo de las colectividades.