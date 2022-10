El gobierno le pide “sobriedad energética” a sus ciudadanos

sábado 08 de octubre de 2022 | 6:02hs.

La crisis energética que vive Europa podría tener graves efectos en la economía francesa. De acuerdo con la agencia RFI, el país ya llenó al 100% sus reservas de gas natural y alcanzó un acuerdo para que Alemania le suministre electricidad en caso de picos de consumo, máxime cuando su principal fuente para producirla, la energía nuclear, registra problemas.



Ante este momento delicado, el gobierno reiteró la orden de “movilización general” y propuso un plan de “sobriedad”.



Así, la administración, los comercios, las empresas, las organizaciones deportivas o culturales y, por supuesto, los particulares: están llamados a contribuir a la implantación de la sobriedad energética.



En ese sentido, la Primera Ministra, Elisabeth Borne, presentó un plan de acción en el cual detalló que “ la sobriedad energética no consiste en producir menos y optar por disminuir la producción, sino en evitar el consumo innecesario y no consumir al mismo tiempo”.



“A veces son gestos insignificantes, pero a gran escala tienen un impacto considerable. Acciones que reducen nuestras facturas, acciones que reducen nuestro impacto en el clima”, aseguró.



“Porque la sobriedad es un asunto colectivo. Nos apoyamos en toda la gama de ahorro energético, ya sea en calefacción, iluminación o digital. Usamos todas las palancas a nuestro alcance y publicaremos cada semana la evolución de nuestro consumo de electricidad y gas”, agregó.



En cuanto a los particulares, el Ejecutivo prevé fomentar el uso compartido del coche y la movilidad no contaminante. No hay medidas vinculantes, al contrario: el gobierno cuenta con la buena voluntad de los franceses.