Convocatoria en la Epet 5 de Apóstoles: “Queremos que cuiden a nuestros hijos"

viernes 07 de octubre de 2022 | 12:45hs.

Padres de alumnos de la Epet N° 5 Fray Luis Beltrán, de Apóstoles, se movilizarán pasado un mes de la muerte de Luis Bojcho mientras manipulaba un tambor que explotó dentro del establecimiento educativo.

Martín Rojas, padre de una alumna, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y contó: "A los estudiantes no los dejan estar dentro del establecimiento en las horas en las que no están dictando clases y algo que nosotros venimos reclamando es en primer lugar la vía comunicación que es prácticamente nula. Dejamos pasar un tiempo prudencial desde que pasó lo de Luis, dejamos que actúe la justicia, la parte administrativa, se inició el sumario pero en ningún momento nadie se hizo cargo de la situación, no hubo ningún comunicado oficial, eso es lo principal que queremos plantear en esta convocatoria que vamos a hacer ahora el 12 de octubre en la escuela a las 11:30"

"Otro planteo es que dejen estar a nuestros chicos en el edificio fuera del horario de clases porque es algo que afecta a todos. Tenemos hijos que van de lugar a distancia, yo soy de Azara, mi hija sale todos los días a las 6 de la mañana y vuelve a las 21 y ellos al mediodía se llevan su comida y se quedaban en el mismo establecimiento, nunca hubo problemas salvo esto que pasó en un horario de receso donde le dejan a los chicos utilizar las herramientas sin supervisión, esto es otra cosa que creo que falló, una serie de protocolos de utilización de herramientas de la parte de seguridad sobretodo cuando uno trabaja con tambores que tienen combustible, se podría haber previsto esto", detalló.

Además contó que por esta medida que impide a los alumnos estar en la escuela, "los estudiantes presentaron un proyecto para un refugio estudiantil de día en donde se genere un espacio ya sea dentro de la escuela u otro que designe la la Municipalidad donde puedan quedarse. Yo estoy hablando con otros padres que dicen que si esto no cambia, de no tener un lugar fijo donde quedarse, es muy probable que lo cambien de de institución o que dejen de ir a la escuela al menos por este año. Son cuestiones puntuales que nosotros queremos resolver más allá que estamos pidiendo la justicia por Luis porque queremos saber qué pasó".

Vía de comunicación

A continuación Rojas volvió a remarcar que el diálogo es de vital importancia para resolver el conflicto, "antes de ayer nos enteramos que el director fue separado de su cargo, no sabemos si de manera preventiva o es parte del sumario o realmente lo corrieron por esto que pasó, no tenemos ni siquiera esa certeza de saber por qué lo sacaron y ahora no sabemos con quién hablar. Queremos que también, si es posible, que esté la intendente de Apóstoles que es otra persona que tendría que hacerse cargo porque también afecta a la gente de su municipio, creo que podrían estar presente también gente del Ministerio de Educación de la Provincia, nosotros no vamos con una actitud agresiva, sólo pedimos respuestas. Vamos a entregar un escrito y queremos que nos convoquen para abrir un canal de diálogo"

"Es necesario que esto se resuelva porque nuestros chicos están deprimidos, están presionados y se sabe que en esta etapa de la vida los chicos tienen muchos problemas como para todavía agregarle y sumarle un problema más que es el estudio ya de por sí. Invito a que el que quiera venir y acercarse, necesitamos esa ayuda para que vengan a ver qué pasa, que se hagan leyes, que cuiden más a nuestros hijos para que esto que pasó con Luis no vuelva a pasar, porque eso es sumamente importante que no vuelva a pasar", concluyó.