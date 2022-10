Alumna cayó desde 6 metros durante viaje de egresados

viernes 07 de octubre de 2022 | 2:30hs.

Una alumna de séptimo grado del Instituto Privado Emanuel de Oberá que se hallaba en viaje de egresados en Córdoba cayó al vacío desde una altura de 6 metros y padeció traumatismo de cráneo y colapso pulmonar.

La niña de 12 años permanece internada en un centro asistencial de la citada provincia y está acompañada por sus padres, quienes viajaron desde la Capital del Monte luego del accidente.

Si bien hasta ayer continuaba en terapia intensiva, su evolución es favorable y se halla fuera de peligro, precisaron desde su entorno.

La caída se produjo desde un segundo piso hacia la vereda, aunque el impacto habría sido amortiguado porque la niña cayó sobre un operario que casualmente estaba trabajando en el lugar, agregaron.

El accidente se produjo el último domingo, en el segundo día del viaje de egresados de séptimo.

“En la caída se golpeó la cabeza y se comprimieron los pulmones, pero no se fracturó nada. Según los médicos fue un milagro, porque no entienden cómo no se fracturó nada al caer desde 6 metros. Además evolucionó muy rápido”, indicaron.

En ese contexto, mencionaron que al ser notificados de que recibirían a una nena que cayó al vacío, los profesionales presagiaron el peor de los cuadros, pero luego se sorprendieron porque la paciente llegó hablando.

Sobre su estado actual, en la víspera continuaba en terapia con asistencia respiratoria mecánica por neumotórax, es decir por presencia de aire que se filtró dentro del espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica, lo que requiere drenaje.

Asimismo, en los últimos días presentó unas líneas de fiebre, por lo que le se realizaron análisis de laboratorio que descartaron complicaciones.

“Seguirá con oxígeno hasta eliminar el aire que se vio en el pulmón derecho, y la fiebre es producto del coágulo de sangre en la cabeza que se tiene que reabsorber. La vio el neurocirujano y todo marcha según lo previsto, pero habrá que tener paciencia”, agregaron fuentes cercanas a la familia.

El accidente de Córdoba generó enorme conmoción en la comunidad el instituto Emanuel, al tiempo que las autoridades del colegio se mostraron reticentes a brindar información al respecto.

El hecho también afectó a los compañeros e integrantes de la delegación, ya que el grupo partió de Oberá con las expectativas que despierta un viaje de egresados y al segundo día tuvieron que lamentar el grave incidente.