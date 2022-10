Alumna en viaje de egresados cayó al vacío desde seis metros, está internada

jueves 06 de octubre de 2022 | 16:30hs.

Una alumna de séptimo grado del Instituto Privado Emanuel de Oberá que estaba en viaje de egresados en Córdoba junto a sus compañeros, cayó al vacío desde una altura de seis metros y padeció traumatismo de cráneo y colapso pulmonar.

La menor permanece internada en un centro asistencial de la citada provincia y de acuerdo a las fuentes consultadas, acompañada por sus padres que viajaron luego del accidente.

Si bien hasta ayer continuaba en terapia intensiva, su evolución es favorable y se halla fuera

de peligro, precisaron desde su entorno.

La caída se produjo desde un segundo piso del alojamiento en el cual estaban hacia la vereda, aunque el impacto habría sido amortiguado por un operario que casualmente estaba trabajando en el lugar, agregaron.

El accidente se produjo el último domingo, en el segundo día del viaje de séptimo. "En la caída se golpeó feo la cabeza y se comprimieron los pulmones, pero no se fracturó nada. Según los médicos fue un milagro, no entienden cómo no se fracturó nada al caer desde seis metros. Además evolucionó muy rápido", indicaron.