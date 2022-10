Caso Galeano: uno de los testigos ratificó que Zielinski había consumido alcohol y ocupó el auto sin permiso

jueves 06 de octubre de 2022 | 13:16hs.

Cabizbajo y con un rosario en sus manos. De esa manera Matías Luciano Zielinski (23) atravesó la primera jornada de debate oral que lo tiene en el banquillo de los acusados por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal.

Es que el domingo 24 de febrero de 2019, manejando alcoholizado (1.06 g/l) un automóvil al cual se había subido sin permiso del propietario, haciendo zig zag y a excesiva velocidad por la avenida Quaranta (casi San Martín) perdió el control y fue a parar de costado contra un colectivo urbano de pasajeros que avanzaba en sentido contrario, es decir, hacia la estación de transferencia y en ese impacto, sus amigos acompañantes se llevaron la peor parte: Alberto Rubén Galeano (31) murió en el acto y Juan Alejandro Báez (30) fue hospitalizado con graves heridas.

Casi cuatro años después, finalmente esta mañana comenzó a ser juzgado por un tribunal unipersonal cuya titular es la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva. Zielinski tiene al abogado Vicente Halfonso como defensor, en tanto que la parte acusatoria está representada por la fiscal Correccional y de Menores Uno, María Laura Álvarez.

Posterior a la lectura del auto de elevación a juicio formulado por la fiscal Amalia Spinnato, en el que se describieron los hechos y elementos de prueba, el acusado decidió abstenerse de declarar ante la magistrada y mantuvo en todo momento los ojos pegados al suelo. En la sala, además de su defensor, estuvo acompañado por la mamá y una hermana.

Ya en la ronda de testimoniales, los más relevantes de la jornada fueron los del sobreviviente, Juan Báez; del propietario del Toyota Corolla con el que Zielinski protagonizó la tragedia, Rubén Eduardo Ramírez, y del chofer de la unidad de trasporte contra el que terminó chocando, Alejandro Branchesi. También un perito accidentológico brindó detalles de cómo fue la secuencia en base al trabajo que hicieron en la escena.

En ese contexto, si bien durante la instrucción Zielinski negó haber estado alcoholizado e incluso aseguró que no consumió bebidas alcohólicas: "No podía tomar porque me sacaron la muela de juicio días anteriores del accidente", dijo, esta mañana tanto Báez como Ramírez admitieron que sí, que tomaron, primero en un boliche posadeño y después en el after hours de donde victimario y víctimas salieron con el coche.

"Me había recetado el médico dos pastillas, por lo cual no podía tomar bebidas alcohólicas", había ampliado Zielinski en su indagatoria hace casi cuatro años, pero contrario a eso, en el caso de Ramírez, declaró hoy bajo juramento que estuvieron la noche previa "en Cristobal", que él tomó "whisky con cerveza y Zielinski solamente cerveza", que habían ido en autos distintos a la casa de otro conocido y de ahí se dirigieron hasta la propiedad donde junto a otras personas terminaron haciendo una pool party.

Recordó ante la jueza que se había metido a la pileta y que la llave de su auto y el de otros más, estaban sobre una mesa en el quincho. Dijo que en determinado momento Zielinski le pidió prestado el auto pero se negó "porque estaba empedo". Reveló que cuando salió del agua para atender una llamada notó que tenía poca batería, quiso buscar el cargador en su auto y se dio cuenta que no estaba la llave ni el vehículo. "Pocos minutos después llamaron para avisarme lo que había pasado", aseguró, calculando que entre que notó que no estaba su auto y el accidente "pasaron entre 5 y 20 minutos".

En cuanto a Báez, llamativamente fue bastante cauto al momento de brindar su testimonio, considerado clave en el proceso en razón de que fue testigo directo y sobreviviente.

"Yo no lo vi tomar alcohol", dijo y acotó: "para mi estaba normal", evitando en todo momento afirmar que Zielinski estaba alcoholizado, aunque en ese punto la fiscal Álvarez le recordó que durante la etapa de instrucción había declarado lo contrario.

Báez aclaró entonces que él no había salido ni con Galeano ni con Zielisnki, que estaba en su casa aquella noche y llamó al primero para pedirle prestado dinero. En ese contexto Galeano le dijo que fuera al domicilio donde estaba, lo que hizo, y al llegar, los que estaban en el after estaban juntando plata para comprar más bebidas. Poco después acompañó a Zielinski y el resultado ya es sabido.

El colectivero, en tanto, volvió a ratificar lo que está visto en el video del siniestro, que el coche manejado por Zielinski se cruzó de carril de forma repentina. "Traté de esquivar para evitar el impacto pero no pude", dijo, recordando que llevaba un total de 16 pasajeros que resultaron con lesiones leves.

Próximo jueves, la sentencia

Las partes escucharon las declaraciones de nueve testigos en total y decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves de la semana próxima.

En esa jornada, primero van a declarar tres testigos -dos buscados por la fuerza pública si es que no se presentan de manera voluntaria- y después se escucharán los alegatos de la fiscal Álvarez y del abogado defensor Halfonso. Para el final el veredicto de la jueza Leiva.

Si bien posterior al trágico hecho vial la familia Galeano se mantuvo firme en el reclamo de justicia para la víctima e incluso había anticipado presentar una querella conjunta con Báez, en esta primera jornada nadie se su entorno estuvo en la sala de debates.