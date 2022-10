jueves 06 de octubre de 2022 | 6:03hs.

Según manifestó Zujowierski, tras la separación Bóveda se mudó a casa de su madre, pero con el tiempo la relación se fue deteriorando y sus hermanos le pidieron que lo albergue temporalmente.

“En la casa de la madre no le soportaban más”, declaró, al tiempo que cuestionó la actitud de los hermanos del imputado luego de la denuncia que derivó en la detención: “Después los parientes querían que mi hijo cambie su declaración”.

En esa misma línea se encarriló la versión de Víctor Bóveda, quien incluso mencionó que sus tíos llegaron a presionarlo para beneficiar a su progenitor.

Sobre el día del hecho, contó que también dormía la siesta hasta que lo despertó la música muy alta, por lo cual su mamá se levantó. Segundos más tarde gritó pidiendo socorro: “Víctor, me quiere matar”.

“Me levanté, fui a ver qué pasaba y vi que mi mamá estaba ensangrentada y que mi papá tenía un martillo en la mano. También me quiso pegar, pero me defendí con una rejilla; forcejeamos y logré sacarle el martillo. Ahí mi papá se fue”, precisó.

A instancias del Tribunal, el joven reconoció el martillo que utilizó su papá para atacar a su madre. Asimismo, contó que se crió en un entorno de constantes peleas y agresiones, y recordó un episodio que lo marcó.

“Cuando yo tenía 13 años mi papá se enojó y me dijo: ‘Ahora vas a ver cómo se mata a una familia’, yo me escapé por una ventana y fui a la casa de mi abuela. Por mucho tiempo no quise volver a mi casa”, recordó.

Y agregó que “la violencia era tan rutinaria que nos acostumbramos a la situación. Además, la familia de mi papá no quería que hagamos denuncias. Después de lo que pasó, mis tíos me chantajearon para que no declare y me acosaron por las redes sociales”.

“Mi papá no tiene cargo de conciencia por lo que hace y la iba a matar”