Tras la de oro

jueves 06 de octubre de 2022 | 6:01hs.

El misionero Martín Malarczuk está a horas de salir al estreno los 22º Juegos Sudamericanos Odesur Asunción 2022 y, apoyado en ser uno de los más experimentados de la selección argentina de esquí náutico, sus expectativas son altísimas. “Sin problema podría estar en el podio y si Dios quiere con la de oro”, adelantó el apostoleño a El Territorio.

Ayer el de la Tierra Colorada se acopló al equipo nacional, que llegó en un vuelo a Posadas, y se subió a la combi que los trasladó a Encarnación, la subsede de estos Odesur, que justamente serán epicentro mañana, desde las 9, en la playa Padre Bolik, de las eliminatorias de la modalidad slalom de este deporte. Los mejores clasificarán a las finales del domingo, en busca de medallas.

Para Martín serán sus terceros Odesur ya que estuvo presente en Santiago 2014 (Chile) donde fue medalla de plata y en los últimos, en Cochabamba 2018 (Bolivia) logró el bronce, por lo que ahora busca completar el color de los metales con la más preciada, la dorada.

“Llego muy bien entrenando al cien por ciento y si va todo como lo planeo podría estar en el podio. Vi la lista de competidores y sin problema podría tener medalla y si Dios quiere la de oro, así que posibilidades están”, adelantó confiado .

¿Cómo te sentiste en esta temporada, entre el año pasado y este 2022?

Muy bien, tuve el Nacional, quedé segundo y en ese momento yo había perdido el boleto para este torneo. Después me fui a Estados Unidos hice dos torneos, repetí el récord argentino y recuperé el lugar para estos Odesur. Eso fue todo lo que hice porque quise ir a una gira en Estados Unidos, entre agosto y septiembre, pero no pude por un tema económico. Igual, estuve entrenando en casa -en el lago de Apóstoles- todo el invierno y estoy bien entrenado.

Estar tan activo hace que te mantengas hace mucho tiempo en la selección y eso es un súper mérito.

Sin dudas, sobre todo porque los chicos -los más jóvenes de la selección- están esquiando muy bien y muchos de ellos están viviendo fuera del país y compitiendo todo el tiempo. Cada año se está haciendo más difícil porque trabajo y se suman un montón de cosas; mantenerme es un logro de por sí.

Y este es tu tercer Odesur, ya son 12 años que estás en la órbita del equipo albiceleste…

Sí, tuve medalla de plata en Chile, bronce en Cochabamba y sería el tercero. También estuve en los Suramericanos de Playa en Uruguay, los Juegos Panamericanos de Toronto y los de México, así que súper contento.

Malarczuk es pionero del equí náutico competitivo en Misiones.

Eso hace que seas un referente y un reflejo para que haya nuevos esquiadores en Misiones.

Sin dudas, con la escuela de esquí que tengo en Apóstoles lo que quiero es que dar a conocer lo que es el deporte de competencia, porque esquiadores hay muchísimos acá en la zona, hay mucha gente que esquía en Posadas, Ituzaingó (Corrientes), en arroyos o el río Uruguay. En mi caso, tuve la suerte de sumarme a la parte competitiva, de ser un pionero en esto, y me encantaría dejar ese legado. Quiero seguir toda la vida con la escuela de esquí y poder mostrar lo que es la parte competitiva y crear esquiadores.

En cuanto a estos Sudamericanos, que son tan cerca, en el río Paraná y casi de local, ¿qué te generan?

Son importantes por eso. Justamente estaba hablando con el que me metió en este deporte, Giorgi Renosto -renombrado ex esquiador de la selección y que su hija también va a competir en Encarnación- y nos acordábamos de cuando todo empezó en esta zona. El primer Nacional que se hizo en Misiones fue en lo que era la playita Heller, en Posadas, y ahora los Odesur van a ser en un lugar con la misma agua y muy parecido a lo que ese momento la Heller. La playa Padre Bolik es frente al hotel Savoy y es muy parecida a lo que era la laguna San José -ubicada a la altura de la actual ex estación de Trenes-.

Estos Odesur, ¿son clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile del año que viene?

No específicamente, pero suman. Por más que gane medalla de oro ahora, eso no me asegura nada y me voy a tener que mantener durante todo el año.

Ahora tenés 33 años, ¿hasta qué edad podrías o querrías seguir en el alto rendimiento?

A mí me gustaría seguir haciendo lo que es el Pro Tour; por ahí a nivel equipo nacional ya no tanto… porque tiene otros requisitos como estar a disposición siempre, entre otras cosas, y ya me siento un poco grande como para cumplir con todo. Cuando era chico me encantaba todo lo que rodea a una competencia, pero ahora ya no tanto. Justamente mi objetivo es retirarme -del elenco albiceleste- en los Juegos Panamericanos del año que viene si logro entrar. Sin embargo, los mejores del mundo en el Pro Tour están entre los 30 y 42 años compitiendo y son muy buenos; así que tengo para unos diez años más.



Servello buscará hoy otra medalla

Tras la histórica medalla de oro obtenida el lunes en florete individual, el esgrimista Augusto Servello, nacido en Posadasm tendrá hoy una nueva y atrapante prueba, pero esta vez acompañado, en la modalidad florete por equipos, desde las 15.15 en Asunción.

Mañana competirá Martín Malarczuk, desde las 9, en Encarnación. Luego, el sábado, será el turno de Analía Zacarías en el BMX freestyle. El 12 de octubre debuta el luchador Mauricio Lovera (21) en grecorromana hasta 67 kilos y más tarde Anahí Galeano (28) en judo. En tanto, el jueves 13, Camila Amarilla (19) luchará en libre hasta 57 kilos, y el viernes 14 será el turno de Ricardo Báez (26) en lucha, libre hasta 97 kilos.