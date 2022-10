Pymes misioneras debatieron sobre mercado e innovación

jueves 06 de octubre de 2022 | 1:00hs.

Con el foco puesto en la innovación y la eficiencia comercial, durante la tarde de ayer se reunieron empresarios de distintos rubros en lo que se denominó Clúster pyme. El encuentro, organizado por el director de Arquitectura de la provincia Sergio Bresiski, se desarrolló en el club Camellias Golf, de la ciudad de Oberá, y contó además con la presencia de diputados provinciales y autoridades locales.

El evento tuvo como eje la disertación de Julián Gaita González, referente en marketing, liderazgo y gestión integral pyme, quien brindó una charla orientada a brindar nuevas herramientas para potenciar el mercado y abrir nuevas oportunidades en la Tierra Colorada.

Comercio, forestoindustria, producción agrícola fueron algunos de los sectores que se escucharon con atención lo explicado y tuvieron además oportunidad de intercambiar opiniones, integrarse y conocerse mejor entre quienes conforman el sector privado de Misiones.

“El objetivo fue tratar de juntarnos en camaradería los empresarios pyme y buscar una temática en la cual establecer un diálogo. La idea de conformar un clúster tiene que ver con tener una sinergia entre los empresarios como sector privado y el sector público, entendiendo también la importancia de ello”, explicó a Bresiski El Territorio.

Asimismo, indicó que sucede que “a veces, cuando nos juntamos de manera unisectorial, a los debates que se dan no se les puede encontrar soluciones porque hace falta la pata política para justamente buscar soluciones en conjunto. Y a veces se da que el Estado como sector público está pensando en determinados tipos de inversiones, logísticas, tecnológicas, y pueden estar en desconexión sin saber cuáles son las prioridades del sector privado”.

“La charla es un disparador, pero la idea es conformar un lugar de debate que vaya cambiando de temática de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo de los participantes”, sostuvo quien también se desempeñó como presidente de la Cámara de Comercio de Posadas.

Y aseveró que “hay problemáticas que atraviesan longitudinal y transversalmente a toda la cadena productiva de Misiones. Lo tecnológico nos está atravesando y estamos evidenciando que los cambios cada vez se producen más rápido. Como sector empresarial, si no nos sentamos a debatir esto, corremos el riesgo de que las inversiones que vienen de afuera terminen llevándose parte del aparato productivo que puede ser nuestro”.

Por su parte, el ministro de Industria de la provincia, Nicolás Trevisan, indicó que “estas reuniones no sólo tienen como objetivo el cambio de visión –sobre todo las charlas que son disruptivas-, sino que es muy importante lo que se da en Misiones de una red de contacto interna. Me pasó que en algunos eventos que hicimos, donde invitamos a toda la cadena de valor de un sector, muchos no se conocen. Y los misioneros terminamos recurriendo a comprar en otros lugares muchos de los servicios o productos que se desarrollan acá en la provincia. Como primer objetivo fundamental, conocernos e intercambiar información, me parece sumamente positivo”.

“Una de las fortalezas de la provincia es que no depende de un solo sector productivo, tiene una gran heterogeneidad en su matriz productiva, como el turismo, servicios, comercios, la industria en general”.

Actitud joven

Uno de los puntos llamativos del encuentro fue el rango etario de los empresarios asistentes al evento.

Al respecto, Bresiski explicó que “se trató de buscar empresarios sub 40, porque una de las temáticas que se va a venir es el de las empresas familiares. Hoy la mayoría de las empresas de Misiones son familiares y muchas están en convivencia entre la segunda y tercera generación e incluso la cuarta, por lo que es necesario buscar una sana convivencia entre la parte histórica y los avances tecnológicos”.

En referencia a ello, también Trevisan expresó que “otra gran fortaleza de la provincia es que tiene muchos jóvenes. El proyecto de Silicon Misiones se orienta allí, donde trata de fortalecer primero con la escuela de robótica, la secundaria de innovación y el Silicon, un futuro de trabajo en sectores tecnológicos que son sumamente promisorios y realmente tienen ingresos muy superiores al resto de la economía”.

“Los jóvenes tienen una capacidad de cambiar mucho más amplia que no la tienen los más grandes, adaptarse a los nuevos cambios que requieren estos sectores es diez veces más factible con los jóvenes que con las personas mayores. La gran mayoría son pymes familiares y tienen abuelos, padres y ahora hijos ingresando con nuevas ideas y conceptos distintos, como el comercio electrónico y la era digital”, remarcó.

Pautas para la evolución

La charla brindada por el referente en marketing Julián Gaita González estuvo orientada a las tendencias que se dieron en el mercado tras la pandemia. Indicó que esta crisis obligó a los empresarios a realizar cambios, pues fueron los mismos consumidores quienes mutaron sus elecciones y prioridades. Destacó que hoy en día “la gente prefiere comprar experiencias por sobre bienes materiales”. Otros de los cambios que mencionó tienen que ver con los hábitos que las personas fueron adquiriendo durante y pospandemia. El respeto hacia el tiempo de los demás, la preminencia del ecommerce y la gestión de las redes sociales fueron algunas de las pautas dadas”.