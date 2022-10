Palabras premonitorias de Juan Manuel Serrat

jueves 06 de octubre de 2022 | 6:00hs.

H

ace un tiempo, Serrat asistió a un evento en el que debía decir algunas palabras… con todo respeto, deseo exponerlas, porque en estos tiempos de confusión, desasosiego, desencuentros y falta de referentes; cuando se ha perdido la confianza en el sistema, en sus representantes y en sus instituciones cada vez que los jóvenes son engañados o los mayores traicionados, más que nunca nos necesitamos los unos a los otros porque todos somos importantes, pero antes, todos debemos sentirnos importantes, singularmente en tiempos de guerra y de pandemia.

Estas fueron las palabras de Serrat:

En los últimos años ha sido extraordinario el crecimiento tecnológico y científico, que hemos experimentado, pero también ha sido muy grande la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad.

Se han producido daños terribles a la naturaleza, muchos de ellos irreparables, y es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad.

Más que una crisis económica diría que estamos atravesando una crisis de modelo de vida.

Y, sin embargo, sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla, como si se tratara de una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos -espectadores y víctimas- parecemos esperar que nos salven aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí.

Es necesario que recuperemos los valores democráticos y morales que han sido sustituidos por la vileza y la avidez del mercado, donde todo tiene un precio, donde todo se compra y donde todo se vende.

Es un derecho y una obligación restaurar la memoria y reclamar un futuro para una juventud que necesita reconocerse y ser reconocida.

Tal vez no sepamos cual es el camino, tal vez no sepamos por donde se llega antes, pero si sabemos qué caminos son los que no debemos volver a tomar.

Espero que todos ustedes, gente buena, instruida y tolerante, sabrán juzgar mis palabras por su intención más que por la manera en que he sido capaz de expresarme.

Mientras tanto, que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos, y que los poetas no dejen de alzar la voz.

Que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos, y que lo cotidiano no se convierta en normalidad, capaz de volver de piedra a nuestros corazones.

Muchas gracias.