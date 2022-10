“Mi papá no tiene cargo de conciencia por lo que hace y la iba a matar”

jueves 06 de octubre de 2022 | 3:30hs.

Habló por última vez ante el Tribunal Penal Uno de Oberá y les pidió perdón a sus hermanos que se hallaban presentes en la sala de debates, pero en ningún momento manifestó estar arrepentido por lo que hizo, a pesar de contundentes pruebas en su contra.

Hace casi dos años, Blas Olindo Bóveda (54), alías “Viky”, irrumpió en la casa de su ex concubina y la atacó a martillazos en la cabeza. De no ser por la oportuna la intervención de uno de sus hijos hubiera sido asesinada, según se determinó en el juicio que se realizó ayer.

En consecuencia, Bóveda fue condenado a 12 años de cárcel por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido contra la persona con quien mantuvo una relación de pareja y violencia en de género, en grado de tentativa”.

El hecho se registró el 19 de diciembre de 2020, alrededor de las 15, en una vivienda del kilómetro 49 de la ruta Provincial 13, en la localidad de San Vicente.

En la víspera prestó declaración la víctima, Eugenia Zujowierski (51), quien aseguró que durante casi 30 años de convivencia sufrió agresiones y amenazas por parte del imputado.

Asimismo, contó que hacía tras años que estaban separados, pero al momento del hecho su ex residía en una piecita ubicada en el fondo de la misma propiedad donde vivía ella.

A pesar de los antecedentes de violencia, meses antes la señora había aceptado darle un espacio temporario en el mismo terreno hasta que el hombre pueda pagar un alquiler.

A la luz de los acontecimientos fue un error que pudo terminar de la peor manera, pero “la providencial aparición del hijo evitó el femicidio”, remarcó el fiscal subrogante Rodolfo Andrés Cáceres.

Múltiples heridas

Según se probó en la instrucción y se corroboró en el debate oral, el día del hecho la víctima dormía la siesta y se despertó por la música a todo volumen que provenía de la cocina de su casa.

Se levantó para ver qué pasaba y encontró a su ex concubino adentro de la vivienda, por lo que le preguntó que hacía ahí y por qué puso la radio tan fuerte, el hombre le preguntó “qué”, se abalanzó sobre ella y la golpeó en la cabeza.

Zujowierski comenzó a gritar y atinó a refugiarse en el baño, ante lo cual su hijo Víctor Bóveda (26) se levantó y se topó con su mamá ensangrentada y con su papá portando un martillo ensangrentado.

Lejos de cesar en su actitud, Bóveda también atacó a su hijo. El muchacho se defendió del ataque con una rejilla que le sirvió de escudo, se trenzó en lucha con su progenitor y logró quitarle el martillo.

“Mi papá no tiene cargo de conciencia por lo que hace y la iba a matar”, expresó Víctor ante el Tribunal.

Por su parte, la víctima aseguró que su ex “venía planeando matarme. Ese martillo no estaba en la casa, lo trajo él. Siempre fue agresivo, pero tomaba y quedaba peor. Por suerte ese día le salió mal porque estaba mi hijo que me salvó”.

El ataque fue tan brutal, que la médica Karina Fried (50), quien el día del hecho atendió a Zujowierski en el Hospital de San Vicente, recordó que presentaba “entre 10 y 15 heridas en la cabeza y una en la oreja izquierda”.

“La tuvimos que suturar entre varios profesionales”, precisó la profesional en el debate.

“Fue a matarme”

Ante el Tribunal la víctima revivió en detalles el ataque que casi le costó la vida.

Contó que era sábado y había trabajado hasta pasado el mediodía preparando comida para vender. Llovía y se acostó a dormir la siesta, hasta que a eso de las tres de la tarde la despertó la música fuerte.

Encontró a Bóveda en la cocina y le preguntó que hacía ahí y porque tenía la radio en tan alto volumen.

“Él me respondió ‘qué’ y en eso me largó los martillazos en la cabeza. Con el primero ya voló sangre y se me nubló todo. Como pude salí corriendo y le pedí ayuda a mi hijo, que también fue atacado por el padre. Mi hijo se defendió con una rejilla que tenía para que los perros no entren a la pieza y pudo sacarle el martillo. Después me mostró el martillo que era todo de hierro y ahí supe con qué me atacó, porque primero ni llegué a ver”, indicó Zujowierski.

Producto de la abundante pérdida de sangre al llegar al Hospital se desmayó, recordó.

Luego dio un dato que marcó la premeditación del hecho: “Hacía un mes que él pedía un martillo. Es decir que lo venía planeando y ese día fue a matarme, porque si entró con el martillo en la mano, es que fue a matarme. Me salvé porque me resistí y, sobre todo, porque mi hijo me ayudó”.

Mencionó que Bóveda siempre fue violento con ella y con sus tres hijos, pero nunca lo había denunciado porque la amenazaba.

“Cuando nos separamos me pegó muchísimo. Hasta me pegó la cabeza contra una columna.

Desde un principio fue agresivo y me decía que si lo denunciaba iba matar a mi mamá o a mi hermana. Siempre le tuve mucho miedo”, remarcó.

Testigo clave

Según manifestó Zujowierski, tras la separación Bóveda se mudó a casa de su madre, pero con el tiempo la relación se fue deteriorando y sus hermanos le pidieron que lo albergue temporalmente.

“En la casa de la madre no le soportaban más”, declaró, al tiempo que cuestionó la actitud de los hermanos del imputado luego de la denuncia que derivó en la detención: “Después los parientes querían que mi hijo cambie su declaración”.

En esa misma línea se encarriló la versión Víctor Bóveda, quien incluso mencionó que sus tíos llegaron a presionarlo para beneficiar a su progenitor.

Sobre el día del hecho, contó que también dormía la siesta hasta que lo despertó la música muy alta, por lo cual su mamá se levantó. Segundos más tarde gritó pidiendo socorro: “Víctor, me quiere matar”.

“Me levanté, fui a ver qué pasaba y vi que mi mamá estaba ensangrentada y que mi papá tenía un martillo en la mano. También me quiso pegar, pero me defendí con una rejilla; forcejeamos y logré sacarle el martillo. Ahí mi papá se fue”, precisó.

A instancias del Tribunal, el joven reconoció el martillo que utilizó su papá para atacar a su madre.

Asimismo, contó que se crio en un entorno de constantes peleas y agresiones, y recordó un episodio que lo marcó.

“Cuando yo tenía 13 años mi papá se enojó y me dijo: ‘ahora vas a ver cómo se mata a una familia’, yo me escapé por una ventana y fui a la casa de mi abuela. Por mucho tiempo no quise volver a mi casa”, recordó.

Y agregó que “la violencia era tan rutinaria que nos acostumbramos a la situación. Además, la familia de mi papá no quería que hagamos denuncias. Después de lo que pasó, mis tíos me chantajearon para que no declare y me acosaron por las redes sociales”.

“Se halló el martillo y con sangre”, remarcó el fiscal

En la víspera también declararon familiares y amigos de Blas Bóveda, los cuales coincidieron en minimizar el hecho y calificar como “tóxica” la relación que lo unió a la madre de sus hijos.

Graciela Sena, prima del imputado, contó que además de remisero era músico y “a veces volvía medio tomadito”.

Por otra parte, en su alegato el fiscal Cáceres valoró el aporte del testigo presencial, nada más y nada menos que el hijo del acusado, al tiempo que citó los antecedentes de violencia y amplió la calificación del delito.

“Golpeó varias veces a su ex y no desistió de la agresión, pero la providencial aparición del hijo evitó el femicidio”, subrayó, tras lo cual solicitó 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

A su turno, la defensora particular María Cristian Salguero subestimó la premeditación y pidió el cambio de carátula a lesiones leves y una pena de 2 años de cárcel.

“Si quería la podría haber matado”, indicó, pero reconoció que la acción del hijo “evitó mayores lesiones, aunque nadie sabe qué habría pasado si no intervenía”.

Ante la ampliación de la calificación, Bóveda declaró y ratificó la versión de que sólo empujó a la mujer contra un sofá. “Nunca hubo martillo”, aseguró.

En la réplica, el fiscal se apoyó en la prueba clave: “Se halló el martillo y con sangre”.

Tras un cuarto intermedio el Tribunal impuso la pena. El cuerpo fue presidido por Francisco Aguirre, quien estuvo secundado por José Pablo Rivero y el subrogante Julio Carvallo.