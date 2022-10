Barenboim tiene una enfermedad neurológica

jueves 06 de octubre de 2022 | 6:00hs.

El reconocido pianista y director de orquesta Daniel Barenboim anunció que tiene “una enfermedad neurológica grave” y que pone pausa a su carrera.

El músico publicó un comunicado en sus redes sociales donde señaló que da “un paso atrás en algunas actividades escénicas”.

El texto original escrito en inglés y alemán fue difundido el martes y comienza: “Con una combinación de orgullo y tristeza anuncio hoy que estoy dando un paso atrás en algunas de mis actividades de actuación, especialmente la realización de compromisos, para los próximos meses”.

Acerca de los motivos en la suspensión de sus presentaciones señaló, “mi salud se ha deteriorado en los últimos meses, y me han diagnosticado una enfermedad neurológica grave”.

En otro pasaje, el músico hizo saber: “Ahora debo concentrarme en mi bienestar físico tanto como sea posible”.

Asimismo, Barenboim resaltó la importancia de la música en su vida y brindó un mensaje esperanzador, “la música siempre ha sido y sigue siendo una parte esencial y duradera de mi vida. He vivido toda mi vida en y a través de la música, y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Mirando hacia atrás y hacia delante, no sólo estoy contento, sino profundamente realizado...”.

A fines de agosto el director argentino-israelí de 79 años había anunciado que no estaría al frente del nuevo El anillo del Nibelungo, la tetralogía de Richard Wagner en la Staatsoper Unter den Linden de Berlín, el gran teatro de ópera de la ciudad alemana.

“Estoy tremendamente triste por no poder dirigir el nuevo Anillo”, había sostenido Barenboim en un comunicado difundido por la ópera nacional de Berlín, de la que el maestro es director musical desde 1992.