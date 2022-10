Mauricio Macri presentó “Para qué”, el libro donde escribe sobre las elecciones de 2023

miércoles 05 de octubre de 2022 | 13:07hs.

El jefe de Estado compartió la tapa de su segunda obra que saldrá a la venta el 18 de octubre. “Aprendizajes sobre liderazgo y para poder ganar el segundo tiempo”, promete.

"Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas librerías", anunció Macri en su cuenta de Twitter. El mensaje estuvo acompañado por dos fotos, una de la tapa y otra de la contratapa.

A partir del 18 de octubre llega “Para qué”, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas las librerías! pic.twitter.com/r2WcBiGptG — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 5, 2022

En la primera imagen se lee su nombre y el del libro. "Aprendizaje sobre liderazgo y poder ganar el segundo tiempo", es la frase que acompaña.

Es la parte opuesta a la portada, el ex jefe de Estado escribió: "Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarnos. Son nuestro para qué".

Son días de estreno para la familia del ex Presidente, debido a que el sábado pasado, Juliana Awada, su esposa, lanzó su primer libro “Raíces”, donde comparte tips y recetas de cocina que fue elaborando durante la cuarentena.