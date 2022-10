Intensifican debates para la aplicación del Régimen Académico Marco de cara al 2023

miércoles 05 de octubre de 2022 | 10:45hs.

La pandemia por Coronavirus trajo diversos desafíos en todos los ámbitos de la vida de la comunidad. La educación, es una de ellas y tiene que ver con este cambio de paradigma en cuánto cómo aplicar las asistencias, calificaciones, acreditaciones y promoción de los estudiantes.

En este momento, las escuelas se encuentran debatiendo para aplicar este Régimen Académico Marco (RAM) el próximo año 2023 que tiene que ver con que el estudiante para poder promocionar deberá contar con el 60% de las materias aprobadas según el año y según la cantidad de materias que cuente en su currícula.

La subsecretaria de Educación, Cielo Linares, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y trajo luz sobre algunas cuestiones que pueden resultar confusas, “las escuelas están trabajando ahora en un acuerdo institucional, que eso es lo más importante de la Resolución 76 que sacó el Ministerio de Educación que ordena determinadas prácticas que tienen que ver con la vida académica”.

“Nuestras escuelas secundarias vienen con un régimen de organización administrativa y pedagógica del año 1985 y muchas de las cuestiones que tienen que ver con la asistencia, la calificación, la acreditación y la promoción viene en la mitad escrita en esa resolución y la otra son prácticas de uso. Entonces con este RAM, que es el primero de tres tomos, técnicamente hablando porque también entran los acuerdos de convivencia y los proyectos de inclusión para personas con discapacidad. Nosotros en esta primera parte, lo que pusimos es un marco común para que las escuelas como protagonistas del proyecto pedagógico, tomen decisiones colectivas”, dijo.

Además remarcó que la promoción depende de la cantidad de espacios curriculares que tiene cada escuela, “porque si bien hay un diseño común jurisdiccional, hay distintos formatos, pero acá hay dos cuestiones que es importante aclarar: la primera es respecto a la asistencia que es obligatoria. La escuela es quien va a decidir si el chico tiene que reincorporarse a las 15 faltas o a las 20 o a las 30 pero con la pandemia aprendimos que la presencialidad se compone del trabajo simultáneo en el aula y de otros espacios”.

“La escuela va a dar criterios de asistencias distintos según la realidad de cada institución y respecto a la calificación y las materias. Nosotros aprendimos con la pandemia y la libreta abierta que hay chicos que directamente se desvincularon, no cursó, o sólo pudo llevar una de las materias pero después todas las otras quedaban sin calificación, lo que nosotros planteamos con el RAM es que se generen distintas maneras de evidenciar aprendizaje porque la calificación tiene que ser en función a lo que los chicos aprendieron”, acentuó.

La subsecretaria en Educación refirió que el RAM sostiene la repitencia, lo que se busca es evidenciar aprendizajes y empezar a salir del modelo sistémico, “esto de que se recursan las ocho que tenían aprobadas más las tres que debía. Nosotros queremos volver a la sobrevivencia de aprendizaje. Aprender en primero, te sirve para segundo y te escalona o te hace la base para que puedas aprender en tercero. Resulta que en tercer año tiene aprobada pero qué es lo que no aprendió de primer año si lo está resolviendo en tercer año, nosotros no decimos a la escuela de aprobar por defecto, sino que hay que reconocer qué habilidades, qué contenidos, qué conocimientos, validando aprendizajes no queda esa libreta con el desaprobado. Lo que decimos es multiplicar y diversificar las formas de acreditación pero saliendo de la mirada sistémica”.

“En las escuelas técnicas esta situación cambia ya que en las prácticas tienen que tener 100% aprobada para poder cursar la práctica siguiente”, explicó.

Alumnos libres

Linares por otra parte se refirió a que el alumno no puede quedar libre definitivamente, “si el estudiante dejó de asistir a la escuela, reingresa al mismo año que estaba o al anterior, porque la escuela ve que no pudo continuar, no pudo avanzar con sus aprendizajes. Queremos que la escuela sienta que las reglas sean claras y los padres sepan que la asistencia y el cumplimiento con las demandas de enseñanza que tiene la escuela hay que resguardarlas y nosotros vamos a acompañar esta trayectoria”.