Gambeteando prejuicios: Mendoza, sede de un torneo de fútbol para personas con síndrome de Down

miércoles 05 de octubre de 2022 | 10:03hs.

El próximo fin de semana XL se jugará por primera vez una edición del torneo argentino de futsal para jóvenes. El seleccionado mendocino hará su debut y habrá 10 equipos de todo el país. Además, realizarán controles médicos que servirán para generar una base de datos nacional con datos fundamentales como mediciones corporales de pliegues, perímetros y diámetros óseos de los equipos de futsal que visitarán la provincia para el torneo que se desarrollará en el Polimeni.

Aprovechando este encuentro deportivo, un equipo de investigación liderado por Fernando Aquila Dumit de la Universidad de Mendoza ejecutará el estudio que servirá para conocer más sobre esta población para mejorar su salud, aprendizajes y calidad de vida.

Se tomarán cuatro fotografías (2 vista lateral, 1 vista anterior y otra vista posterior) que favorecerá la detección de alteraciones en postura estática de la columna vertebral, caderas y rodillas. Previo a esto, los familiares de los deportistas recibirán a través de un formulario de Google un cuestionario basado en el modelo Honey y Alonso para conocer sobre los estilos de aprendizaje, otra encuesta sobre sus hábitos de salud y un test de personalidad EPI, para conocer cómo ha influido el deporte en su vida.

También pruebas de ansiedad y de ánimo para determinar cómo influye el torneo sobre sus rasgos psicológicos e individualizar estados de tensión, depresión, vigor, cólera, fatiga y confusión.

Se espera que los resultados estén en octubre y un análisis pormenorizado antes de fin de año.

“No hay datos poblacionales de las personas con Síndrome de Down. En Argentina hay poco y nada y es de gente que no es deportista. Esta es una oportunidad única porque vienen chicos de todo el país. Esto nos permitirá tener información de cada uno de los deportistas y realizar análisis grupales. Además de comparaciones entre provincias, de sujetos que son físicamente activos, con aquellos que no lo son”, indicó Dumit.

El kinesiólogo detalló que según datos del Plan Provincial de Evaluación que se hizo en la provincia del 2009 al 2012, con datos de más de 100 mil escolares de enseñanza común y especial, más del 30% de los varones tenía sobrepreso. “Queremos ver si en estos chicos, que hacen actividad física periódica, las estadísticas sobre obesidad deberían ser menores”, continuó.

Empate abrió su primera escuela de fútbol para chicos y chicas con Síndrome de Down en Mendoza. Nació como una escuela de fútbol para personas con síndrome de Down y hoy replica su modelo de inclusión en cinco ciudades. Creada en Córdoba en 2017, esta fundación fue sumando actividades, siempre exclusivas para personas con síndrome de Down: tenis, música y talleres para la inserción laboral, entre otras. Se trata de un modelo impulsado y que cuenta con el aval de la UEFA Foundation, que se replica en distintos países y que en el país cuenta con su sede central en Córdoba y otra en Buenos Aires. Ahora, a cuatro meses de este hito fundamental para el deporte y la inclusión, Mendoza vuelve a ser noticia en este ámbito porque durante el próximo fin de semana XL (viernes, sábado, domingo y lunes) la provincia será sede del tercer Torneo Argentino de Futsal para personas con Síndrome de Down, y que será además el primero que se celebrará en Mendoza.

“Es hermoso, ¡estamos muy emocionados!. Es un evento grande, que durará 4 días y del que participarán 10 delegaciones de todo el país. Además es la primera vez que participarán 10 equipos, antes eran 8. Vienen chicos de Buenos Aires, Entre Ríos y San Luis, Córdoba y Santa Fe entre otras provincias. Y nosotros pudimos armar el primer seleccionado mendocino de futsal”, destacó con emoción y alegría Nadin Minuzzi, vicepresidenta de ADOM (Asociación Down Mendoza) y parte de Empate Mendoza.

Como alguna vez escribió Eduardo Sacheri, “hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida. Pero de algo estoy seguro y es que no saben nada de fútbol”. Y lo que ha logrado la Fundación Empate, en Mendoza y en el país, es una clara muestra de ello.