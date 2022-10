Polémica en Esquina: docente entregó un cuestionario sexual a alumnos secundarios

miércoles 05 de octubre de 2022 | 8:38hs.

El hecho, se supo luego de que una de las alumnas no entendiera una de las preguntas, por lo que consultó a su madre al respecto. La tutora, sorprendida ante el cuestionario, se comunicó con el resto de los padres del alumnado, desatando una profunda indignación grupal.

Padres denunciaron que el cuestionario sexual entregado a estudiantes de entre 13 y 14 años es ''prácticamente sexo explícito''.



Las autoridades escolares recibieron una nota solicitando que el docente sea apartado de su cargo por la situación. Incluso, algunos de los padres sugirieron realizar una denuncia penal por el hecho al docente.



Se trata del profesor de Formación Ética, Gustavo Tristán Piaggio, quien, luego de los cuestionamientos de los tutores, pidió disculpas, aunque no fue suficiente para los padres, quienes solicitaron que no vuelva a dar clases a sus hijos.



Las preguntas de la polémica



Según información del portal Actualidad Esquina, Piaggio reconoció que se trata de preguntas sacadas de internet de un sitio español, al mismo tiempo que asumió su error. Sin embargo, prefirió no hacer declaraciones.



Se trata de 23 enunciados en total sobre educación sexual, a responder marcando si son verdaderos o falsos. Algunos de ellos son: los vibradores/dildos sólo sirven para las chicas, el orgasmo es más placentero si ambas personas llegan a la vez, cuando más tiempo se dura con una penetración más placer, todas las mujeres son multi-orgásmicas, entre otras.



Cabe destacar que los chicos que recibieron estas preguntas son adolescentes menores de edad con una capacidad de interpretación y manejo de dicha información, que debe ser manejada con cautela.

La escuela respondió con una carta escrita por el docente pidiendo disculpas por la situación, pero los tutores lo tomaron como insuficiente.