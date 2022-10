El camino como forma de unión y de proyección

miércoles 05 de octubre de 2022 | 12:15hs.

En 1925 se reunía en la Capital Federal el primer Congreso Panamericano de Carreteras. En esa oportunidad, los congresales coincidieron en aprobar el Día del Camino, instituyendo para tal fin el 5 de octubre de cada año. Por el gobierno argentino fue reconocido recién en 1928, época en que se advierte la necesidad de crear un organismo central que promueva un gradual desarrollo en materia vial. Pero esa necesidad vino demorándose por no existir decisión firme que resolviera este problema.

Hasta entonces, nada existía de orgánico y permanente. Se construían los caminos según fuese la mayor o menor diligencia de los gobiernos, la tarea despareja impedía que se canalizase el tráfico con rumbos definidos y la que un día era ruta transitable, al siguiente era abandonada ante el mejoramiento de otro camino próximo.

Sin ley básica y sin recursos permanentes, los organismos nacionales y provinciales no podían cumplir una misión más eficaz.

Recién en 1932 apareció Vialidad Nacional. Hasta ese momento, las reglamentaciones tenían sólo una acción limitada en cuanto al devenir vial.

En este marco, se celebra también el Día del Trabajador Vial en Argentina, para recordar a Julio César Urdin, quien fue uno de los promotores del barrio Vial, construido en Ciudadela. Los trabajadores tienen a su cargo todo lo que respecta al camino, es decir, mantenimiento, diseño, conservación de los caminos terrados -en la provincia hay alrededor de 30 mil kilómetros de camino terrado- que requieren un mantenimiento constante.

Para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de Misiones, Miguel Ángel Arjol, la importancia del camino y del trabajador vial radica en que “si no existiera el camino, el colono por ejemplo no podría movilizar su producción, lo que viene de afuera no podría llegar a los centros de distribución de Posadas. Todos los productos llegan a través de caminos, lo que no se utiliza mucho es la red fluvial, que puede traer los productos hasta un cierto lugar, pero de ahí no se puede distribuir”, explicó, subrayando además el arduo trabajo de los trabajadores en la construcción y mantenimiento de los caminos que unen todos los puntos de la provincia.

Para celebrar su día, los trabajadores viales compartirán hoy un almuerzo en el Club Luz y Fuerza con la presencia de autoridades provinciales.