Se postergó hasta noviembre la quita del subsidio de luz a los residenciales

miércoles 05 de octubre de 2022 | 12:45hs.

Se resolvió postergar la quita de subsidios a los servicios de luz y gas en todo el país hasta noviembre. Ello implica que, como en el caso de Misiones, el valor del costo de consumo residencial se mantenga con registros similares a la facturación del pasado mes.

Como informó este matutino la semana pasada, se evita con ello a todos los usuarios domiciliarios pagar la boleta sin subsidio.

Justamente el sábado 1 de octubre este matutino daba cuenta de que se otorgó un mes más de plazo a quienes no se anotaron para el subsidio de la luz.

En ese momento se consignó que el gobierno de la provincia resolvió a favor de los usuarios residenciales de Misiones que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (Rase) otorgarles un mes más de plazo para inscribirse a fin de no perder el subsidio.

Ya en ese momento se hablaba de la posibilidad de suspender, por parte de la Nación, la aplicación del nuevo cuadro tarifario. Todo indica que fue justamente esa la razón por la que también el gobierno nacional decidió postergar la aplicación del nuevo esquema tarifario.

El motivo que tal vez más impulsó la postergación de la entrada en vigor de la segmentación de tarifas es que, según estimaciones del gobierno nacional, el 35% de los usuarios de energía eléctrica, sobre un total de 15 millones, no se inscribió en el formulario Rase para mantener la asistencia estatal.

Se indicó que una buena parte de esas personas puede corresponder a quienes no lo hicieron porque decidieron no solicitar el subsidio, pero desde el Ejecutivo Nacional entienden que gran parte de ese porcentaje son personas que no lo hicieron por falta de información o de conectividad, pero que de acuerdo a los niveles de sus ingresos, deberían seguir subsidiados.

En el caso de Misiones

Quienes no se inscribieron en el Rase en Misiones recibirán en la boleta por única vez un aviso para que se anoten y no pierdan subsidio.

“Hay 78 mil usuarios que vinieron con el informe de Energía ‘sin clasificar’, esto significa que se les debería aplicar la tarifa residencial plena sin subsidios”, había indicado a este matutino el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

Aclaró que al ser un número muy alto, en Misiones se decidió dar a estos usuarios una última oportunidad para declarar la situación si es que pretenden continuar siendo beneficiario del subsidio otorgado por Nación, que a su vez venía advirtiendo que todos aquellos que no se hayan anotado en el Rase formarían parte del nivel 1, de mayores ingresos, cuyos consumos no serán subsidiados.

Tras esa decisión de la provincia, también se conoció que la Nación resolvió suspender por ahora la aplicación de la quita de subsidio a todos los usuarios residenciales.

De esta manera, el gobierno nacional resolvió volver a postergar la aplicación de los nuevos tarifarios hasta noviembre.

La quita total de subsidios para los usuarios del nivel 1 será escalonada durante los próximos tres bimestres y pagarán la tarifa plena desde principios del año próximo. Como se sabe, a provincias como Misiones, al no tener gas natural se les elevó el tope de consumo subsidiado a 550kWh mensuales, por lo que el excedente pagará tarifa plena. En las demás provincias, el subsidio es hasta 400kWh mensuales.