Crece la demanda para la reparación de televisores

miércoles 05 de octubre de 2022 | 8:45hs.

Se acerca una nueva cita mundialista, que tendrá nuevamente a la Argentina como protagonista y en la que el equipo albiceleste buscará la consagración. Ningún argentino quiere perderse los partidos, por lo que crece la demanda para reparar televisores con el propósito de seguir a la Scaloneta, teniendo en cuenta además los altos costos de los televisores nuevos.

En Jardín América creció la demanda en talleres donde se arreglan televisores. El Territorio dialogó con tres técnicos que comentaron similar situación. Al respecto, Juan Quel precisó que crecen los pedidos para reparar cada vez que la Argentina juega una Copa del Mundo. “Aunque aumenten los pedidos, también hay que decir que hay televisores que no se pueden reparar porque hay repuestos que no se consiguen y en algunos de los casos hay escasez porque las fábricas tampoco tienen stock. A veces hay que arreglarse con lo que se llama ‘scrap’, que es el desarmado de televisores rotos que no andan para utilizar una pieza y colocarla en otro aparato”.

Vaticinó que este y el próximo mes habrá más pedidos. “A medida que se acerque el día del inicio del campeonato, aumentará la cantidad de pedidos, aunque también hay gente que compra en cuotas, pero el que no llega a conseguir uno nuevo debe sí o sí reparar”, afirmó.

En tanto, Ignacio Báez sostuvo que hay repuestos que cuestan conseguir, pero algunos de ellos aún se puede traer con más facilidad. “Los paneles, por ejemplo, hoy en día son imposibles de conseguir porque no hay en el mercado”, expresó. Además, contó que “hay más trabajo, antes llegaban cuatro televisores por semana, hoy puede haber en la misma cantidad de tiempo entre ocho y diez aparatos y si sigue la suba de precios en los nuevos, los clientes tendrán que optar por llevar a componer el que ya tienen”.

En tanto, Fabio Palo comentó desde su local que “el porcentaje subió más o menos un 30 a 35%, la mayoría de los televisores que me traen es porque se quemaron, ahora llegan por el Mundial, son aparatos grandes para reparar, como de 40, 50 o 65 pulgadas”. Contó que conseguir repuestos cuesta mucho y esto se notó en el último tiempo, debido a la inflación. “Hubo gran incremento, se maneja todo a precio dólar, así que se todo se mueve y sube el precio, pero después no vuelve a bajar”, concluyó.