Se disparan ventas de TV y búsqueda de la camiseta oficial

miércoles 05 de octubre de 2022 | 6:05hs.

La cuenta regresiva para el Mundial ya empezó y los hinchas de la selección argentina buscan equiparse con todo el merchandising para alentar al equipo. Las camisetas y la ropa oficial son lo primero que se busca, aunque cada vez se vuelve más difícil conseguirlas.

Los problemas de importación sumados a una demanda superlativa derivada de la fiebre mundialista hacen que por estos momentos, en todo el país no se consigan las camisetas de la marca que viste a la Selección. Problema similar se pudo ver ya con la dispensa de figuritas para el álbum que derivó en una mesa de diálogo entre la Unión de Kiosqueros (Ukra) y directivos de la empresa fabricante (ver Las figuritas...)

Asimismo, otra disparada también tuvieron las casas de electrodomésticos y electrónica, pues quienes no tendrán la posibilidad de viajar a Qatar se abocaron a la compra de televisores o en su defecto, a su reparación. En este último sentido, los talleres de reparación también se encuentran recibiendo más consultas y equipos para arreglar (ver Crecen las consultas...).

El efecto mundial comienza a sentirse en el sector comercial y la demanda es notoria, pues la ilusión de los hinchas de ver a la Selección levantar la Copa del Mundo sigue intacta.

Faltante de camisetas

Conseguir camisetas de la Selección se volvió un problema en todo el país. Aunque todavía restan varias semanas para el Mundial, desde las casas oficiales de Adidas ya anunciaron que habrá faltantes debido a la alta demanda. Oscar Hudema, propietario de Apolo Deportes, explicó a El Territorio: “No recibimos aún camisetas del Mundial, no estamos seguro de si van a venir. Adidas no nos entrega y está muy complicado el panorama”.

“Estuve ayer (por el lunes) en Buenos Aires y en las grandes casas tampoco hay. Es complejo porque somos representantes oficiales en Misiones de la marca que viste a la Selección y no tenemos nada de esa marca, no nos están mandando nada”, expresó.

Asimismo, resaltó que el problema deviene de “la imposibilidad de obtener dólares, el gobierno no libera y no tienen mercadería; con otras marcas como Puma está pasando lo mismo”.

“Yo viajé a Buenos Aires pensando que quizás allá podría conseguir y no tienen, quedaron en avisar si mandan, pero si lo hacen serán muy pocas, así que ni siquiera podemos ilusionarnos mucho”, lamentó el comerciante.

En las calles ya se venden productos para alentar a Argentina. Foto: Sebastián Velozo

Y afirmó que lo único que por el momento puede ofrecer a la venta respecto al Mundial son las pelotas oficiales, “que tampoco tenemos tantas, hay tres tipos, que son la oficial que es con la que se juega, la bajada de línea y la que es para más chicos, económica. Arrancan en los 20 mil pesos aproximadamente”.

La nueva camiseta de la Selección salió a la venta el 28 de julio. Posteriormente se sumó la alternativa, en la que predomina el color violeta. Ambas vienen en dos versiones. La ‘réplica’ (también llamada ‘para el hincha’) cuesta $17.000 pero la ‘premium’ (idéntica a las que usan los jugadores) cotiza en torno a los $29.000. Estas últimas se confeccionan con telas importadas.

En tanto, también se pueden ver en las calles camisetas que no son de la marca oficial, que rondan los $2.900.

Calculadora de precios

Con la llegada del Mundial, la búsqueda de televisores marca el pulso en los comercios. Más pulgadas o mejor tecnología son algunos de los parámetros considerados por la clientela.

Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (Afarte), en un relevamiento sobre la industria del consumo electrónico, en el primer semestre del año se produjeron en la Argentina 1.369.857 televisores de industria nacional, que representaron el 98% de las ventas.

En detalle, desde Afarte precisaron que entre enero y junio de este año se vendieron en todo el país 1.051.773 televisores. Del total, el 32% fueron televisores de 32 pulgadas; el 24%, de 43 pulgadas; en tanto que el 18% fueron pantallas de 50 pulgadas, el 9% correspondió a TV de 55 pulgadas, el 4% fueron de 65 pulgadas, el 3%, de 42 pulgadas y el 9% restante, de otro tipo de tamaños.

En este contexto, en Posadas, hasta el momento priman las consultas en los comercios con el objetivo de calcular costos. Los valores varían dependiendo del tamaño del televisor y de la tecnología que tiene incorporada.

En este sentido, El Territorio relevó diferentes precios, que oscilan entre 50.000 y hasta 399.000 pesos.

En lo que respecta a los televisores, un smart TV led de 32 pulgadas, dependiendo de la marca, oscila entre 41.999 y 47.999 pesos.

En los de 43 pulgadas, que son los más solicitados por la clientela, se evidencia la mayor disparidad de precios, dependiendo de la marca y de la tecnología. El tipo de sistema operativo y el tipo de procesador son puntos clave. Por ejemplo, el tiempo de respuesta ante las órdenes y la velocidad del procesador marca precios distintos: a mayor tiempo y más lentitud, menos es el precio, que se consigue a 69.999 pesos en un caso. En otro, está entre 79.999 y 83.333 pesos. En las firmas más reconocidas, como Samsung y LG, el precio es de 109.999 pesos, con tecnología 4K.

En tanto, en televisores de 50 pulgadas también hay una notable diferencia de precios. Por un lado, los de tipo únicamente led se venden entre 99.999 y 114.999 pesos. Los de 4K, calidad ultra HD, tienen valores más altos: entre 129.999 y 149.999 pesos. Entre los de 55 pulgadas UHD, hay en exhibición marcas a 155.999 pesos, a 162.999 pesos, a 208.999 pesos e incluso a 303.999 pesos. Por su parte, en 65 pulgadas, con diversas aplicaciones y sistema Android, los precios oscilan entre los 227.999 y los 399.999 pesos. Similares valores se registran para los televisores de 75 pulgadas, aunque en este caso, el precio arranca en 313.999 pesos y llega hasta los 399.999 pesos.

“Las consultas van un poco de la mano de la realidad, ya que la gente la mayoría necesita modificar los televisores por razones de las nuevas aplicaciones”, manifestó Carlos D’Orazi, empresario del rubro de electrónica de Posadas.

Luego, indicó que los consumidores buscan en su mayoría televisores de 50 pulgadas con sistema Android “por las aplicaciones y también porque hubo aplicaciones de un servicio de cable para actualizar, pero todo depende de la zona y de las expectativas. Si es el televisor central, la gente adopta y paga esa diferencia de precio por un Android”.

Al ser consultado sobre las consultas y las compras, precisó que actualmente hay demanda, aunque destacó el rol del programa Ahora Misiones para efectuar la operación. “Hoy por hoy, si no es vía Ahora Misiones, que es la tabla de salvación para el comercio misionero, la gente no lo puede comprar, porque es tremenda la tasa que tiene”, dijo, al tiempo que recordó que “el Ahora Misiones, con 41% de reintegro y un tope de 10.000, es sin interés, o sea que para nosotros no nos va a cambiar mucho la aguja”.

Indicó que, de cara al Mundial de Qatar, “sabemos que van a haber promociones, pero va a ser muy sobre la hora -en referencia a noviembre, cuando arranca la Copa del Mundo-, por lo que se espera que vayan a salir recién después del Día la Madre para no competir”.

“Venimos bien con el stock y seguimos prácticamente con los mismos porque compramos de cara al Mundial. Actualmente, tenemos una oferta única de un televisor de 32 pulgadas, para alentar a la gente que no tienen la suerte de tener grandes límites en la tarjeta de crédito, en 40.000 pesos con créditos personales hasta 18 cuotas y la primera cuota se paga en diciembre”, manifestó D’Orazi.

Y agregó: “Sabemos que si no hacemos este tipo de gestiones comerciales, lo más probable es que nos quede todo el stock que tenemos y no es la idea”.

Crece la demanda para la reparación de televisores