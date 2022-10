El misionero Servello es de oro

martes 04 de octubre de 2022 | 6:01hs.

El esgrimista Augusto Servello (22) fue el primer deportista misionero en debutar en los XII Juegos Sudamericanos Odesur ayer y fue nada más y nada menos que con corona en Asunción 2022.

Augusto dio el batacazo en la final de Florete individual y se impuso por 15 a 9 ante el favorito, el brasileño Guilherme Toldo que hizo una campaña impresionante en la cita, pero en el desenlace se mostró desencajado por el gran desempeño del posadeño que mostró temple y eso hizo la diferencia ante su rival.

En el cierre, el último punto despertó la algarabía y los abrazos de la delegación argentina que logró el primer oro en esgrima de la mano del misionero.

Además fue la primera medalla dorada para la delegación albiceleste fuera de la natación que ayer tuvo un día soñado.

Servello consiguió un histórico puesto 15 en el mundial disputado en Egipto en julio y ayer partió como uno de los candidatos, aunque enfrente ayer en el desenlace tenía a Toldo, el ‘cuco’ de la competencia al ser tres veces olímpico en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

Pero fue con sorpresa y Servello, que despachó previamente al venezonalo Antonio Junior Lean Piña en semis por 15 a 12, y con grandes contiendas desde el inicio en la fase de grupos, dio la estocada final y se coronó campeón sudamericano.

“No me lo esperaba”

Tras el final y con cara de absoluta felicidad, el misionero habló con la señal TyC Sports y compartió sis sensaciones al vencer al brasileño con calma y gran categoría. “No me lo esperaba-risas. Me preparé bastante, me puse muy bien físicamente y estaba tranquilo”, comenzó.

El posadeño, que había estado en los Odesur de Cochabamba 2018, pero sin medalla, relató luego que llegó a Asunción “para pasarla bien, es un placer -estar en lo Odesur- y me dije ‘no tengo nada que perder’”. Y realmente se lo vio muy calmado para vencer al olímpico.

Servello, explicó que esta medalla dorada se da debido a trabajo que vino haciendo luego del Mundial, que fue un punto clave en su carrera. “Fue un trabajo post Mundial que hice en Estados Unidos para ganarle a este chico que es potencia mundial. Con mi entrenador estudiamos sus debilidades porque era el más fuerte, pero también había que tirar bien porque más allá de estudiarlo tenía que salir bien y salió bien”.

También reflexionó en esta misma línea que su rival “al ser el más fuerte tiene todas que perder y yo estaba tranquilo la estrategia iba funcionando de a poquito y se pudo dar bien”.

Para el misionero, que el año pasado fue oro en el Sudamericano de Lima, terminar 15º en el Mundial de El Cairo fue sin dudas el empujón que esperaba. “Considero, hoy post mundial, que fue una sorpresa, no me lo esperaba y mi cabeza cambió para bien. Hice un ‘click’ en mi esgrima y también tengo un buen equipo que me viene bancando, sin todo mi equipo no se puede hacer esto”.

Para finalizar, Servello dedicó el oro a “mi mamá y a toda mi familia y amigos que me bancan; y a mi equipo de trabajo le mando un saludo gigante”. El misionero volverá a competir el jueves en la modalidad por equipos.

Su historia

Augusto Servello nació el 1 de diciembre de 1999 en Posadas, pero a dos semanas de ser adoptado, se fue a Buenos Aires. Empezó esgrima en el Centro Naval de Olivos, pero luego pasó a Geba el cual es su club. Desde chico le gustaban las espadas y jugaba con los paraguas de su casa todo el tiempo simulando espadas.

En cadetes y juveniles siempre compitió desventaja por ser prácticamente un año menor que sus rivales pero eso al margen de amedrentarlo formó su carácter. Y en Junior fue campeón de la Copa de Mundo en el 2017 en Guatemala, entre varias conquistas internacionales. Augusto desde los 12 y en los años posteriores de su adolescencia comenzó a ir a Europa para mejorar su esgrima y prepararse, obteniendo entrenamiento fundamental para su carrera, pero que también lo ayudó a formarse como persona.

El primer viaje comenzó con un compañero de equipo que casi lo doblaba en edad y se hizo cargo de él en su primera travesía por el Viejo Continente. Primero Italia fue el destino de sus viajes pero a los 14 años un cambio de entrenador le hizo cambiar su destino a Madrid, donde además de este cambio de coacheo otro gran cambio para él fue el radicarse en la capital española, como siempre con la esgrima como eje principal de sus decisiones.

Desde los 14 a los 19 Servello vivió en Madrid, donde pudo ser parte del circuito europeo y estar dentro de los circuitos más importantes de la esgrima mundial, el reconoce que esto fue crucial para su estilo y el nivel que consiguió posteriormente. Luego del 2019 la esgrima lo situó en Padova con un nuevo entrenador, aunque la pandemia lo trajo nuevamente por 2 años a la Argentina. Sin embargo tras los JJ.OO. de Tokio una invitación de un club situado en Boston en los EE.UU. hizo que Augusto arme nuevamente las valija.

En Boston, Servello cambió su esgrima, una nueva técnica lo hizo ser un nuevo tirador, en un principio fue complejo para él, pero el click llegó en la ciudad de Minneapolis por los Summer Nationals Div1, desde ahí todo fluyó para Augusto que recientemente fue 15º en el Mundial de Egipto y ayer cosechó oro en los Odesur.