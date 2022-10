Dos soldados a disposición

martes 04 de octubre de 2022 | 6:01hs.

Después de una noche en la que selló un triunfo fundamental para trepar a los más alto de la Liga Profesional, Boca no tuvo tiempo de descanso y retomó ayer las prácticas por la mañana ya pensando en su próxima parada de fuego: visitará a Gimnasia el próximo jueves, por la 23ª fecha del certamen.

Con la tranquilidad de saberse líder y depender de sí mismo, al superar por un punto a Atlético Tucumán tras el triunfazo frente a Vélez con el gol de Gonzalo Morales, el Xeneize trabajó desde la 9 en el predio de Ezeiza y empezó a preparar el choque contra el equipo de Néstor Gorosito, que está quinto a cinco unidades de distancia.

Norberto Briasco y Nicolás Orsini, quienes estuvieron con molestias físicas, trabajaron a la par del plantel profesional y estarán a disposición para el duelo en el Bosque. Los que aún no pudieron sumarse a los trabajos son cuatro piezas importantes: Marcos Rojo, Jorge Figal, Juan Ramírez y Aaron Molinas.

El DT no piensa apurar sus respectivas evoluciones y no los tendría en cuenta para el partido en el estadio Juan Carmelo Zerillo. De esta manera, el capitán se perderá otro compromiso clave en la temporada, al igual que su compañero de zaga, mientras que el volante zurdo analiza seriamente parar un tiempo la pelota y no seguir desgastando su físico.

Continúa la fecha

Por otra parte, hoy sigue la 23ª fecha que comenzó anoche con el cruce entre Rosario Central y Unión.

En el destacado de los cinco encuentros que empezarán a concretarse a partir de las 14 (ver tabla), San Lorenzo se presentará en Mendoza para visitar a Godoy Cruz con el envión anímico del clásico ganado a Huracán, que significó su vuelta a la victoria después de seis partidos.

El encuentro en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia cuyana comenzará a las 16.30 con el arbitraje de Silvio Trucco y transmisión de Espn Premium.

A diferencia del anterior partido en Mendoza con Boca, la dirigencia de Godoy Cruz dispuso que esta vez no haya venta de entradas para hinchas “neutrales” frente a la exigencia de la policía local de ampliar el operativo de control después de los incidentes registrados en ese mismo estadio el pasado miércoles durante el juego entre Boca y Quilmes por la Copa Argentina.

El club entendió que el potencial crecimiento de la recaudación por la venta de esas entradas no alcanza para costear el aumento del costo de la seguridad.

La vertiginosa agenda del fútbol argentino en el año del Mundial de Qatar le impide a San Lorenzo extender el goce por el triunfo conseguido el sábado ante su mayor adversario en un Nuevo Gasómetro repleto de hinchas. Con ese impulso, el equipo de Rubén Darío Insúa se presentará ante un rival que tiene como objetivo la mejora de su promedio y la clasificación a la Copa Sudamericana 2023.

Alejado de esa pelea, al Ciclónsólo le queda sumar la mayor cantidad de puntos posibles y fortalecer la imagen de su entrenador, quien logró mejorar las últimas campañas con un plantel de bajo costo.