Luciano Castro habló de la diferencia de edad que tiene con Flor Vigna

martes 04 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Luciano Castro y Flor Vigna sorprendieron a todos cuando confirmaron su relación. El actor siempre habla con mucha admiración de su novia, y sus palabras no fueron la excepción durante la entrevista que dio en Agarrate Catalina (La Once Diez). Según explicó, la base de ese amor es el respeto y el diálogo. Tal vez por la diferencia de edad y atravesados por cuestiones generacionales, los dos lo viven de diferente manera, pero coinciden en un punto de encuentro.

“Ella necesita espacio, tiene 28 años. Está en la cresta de la ola y va por más. Está a un nivel que es envidiable, a mí me motiva”, confesó. “Yo me acuerdo de mis 28 y me motiva, le choreo la energía, pobre Florcita”, bromeó sobre el empuje que caracteriza a la bailarina.