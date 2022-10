Pozo Azul: padres piden transparencia y compromiso en el cargo de directora

lunes 03 de octubre de 2022 | 15:45hs.

Un grupo de padres de la escuela 902 de Pozo Azul, muestran preocupación por la posible remoción de la actual directora interina. Hace unos meses los mismos denunciaron ante el Ministerio de Educación, irregularidades que ocurrían en el establecimiento educativo que perjudicaban a los alumnos, por ello hubo un cambio en la dirección, sin embargo, existe la posibilidad de que la docente que está ocupando el cargo sea traslada a otra escuela y estos se mostraron contra esa posibilidad.

Desde abril el grupo de padres está atento a lo que ocurre en el área administrativa de la escuela, porque descubrieron que existían nueve horas especiales de música, artística y tecnología, que no eran dictadas, pero sí había una profesora que estaba cobrando sin prestar el servicio desde hacía 12 años. “Hicimos una nota, presentamos al ministerio y pedimos que la directora se retire del cargo, porque ella estaba en conocimiento de esa situación, hicimos reuniones pedimos explicaciones y desde ese momento se inició una denuncia penal y la directora esta de licencia” contó Rosana Rodríguez, en representación de los padres.

Ante esto solicitaron un nuevo director o que pase a ocupar el cargo la docente Adriana Alexander, maestra de grado en dicho establecimiento, quien se desempeña como directora desde entonces. “Ella esta como directora interina hasta que se resuelva el caso judicialmente, pero la semana pasada tuvimos una reunión con la supervisora y quieren hacer un canje, traer a un director de Pozo Azul, le dijimos que no, que es una pena realizar este cambio ahora. Pedimos que quede la maestra Adriana porque ya conoce la comunidad y es una profesional comprometida” argumentó Rodríguez.

Y aclaró que “Con esto queremos dejar sentado que, a diferencia de lo que se especula, de que los padres de la 902 no se llevan bien con ningún director, el caso no es ese, nosotros queremos justicia únicamente, no nos parece bien que nos roben materias, por años, que alguien esté siendo pagado y no viene a cumplir con el servicio laboral por eso queremos que la dirección ocupe alguien que piense en él bien de los alumnos”.

En cuanto a las horas que una profesora cobraba sin dar clases precisaron que la docente en cuestión renunció a las mismas.