Luciano Cáceres cuenta su trágica historia familiar en PH Podemos Hablar

lunes 03 de octubre de 2022 | 10:49hs.

Luciano Cáceres fue uno de los invitados de este sábado a PH, Podemos Hablar junto con Ricky Maravilla, Dani “La Chepi”, Luck Ra y Pía Slapka. El famoso hizo un repaso de su carrera y se animó a contar algunos detalles de su historia familiar. Sincero, directo y sin rodeos. De esta manera fue como se mostró en las últimas horas uno de los actores más reconocidos de nuestro país.

Todo sucedió en "Podemos Hablar", el programa que lleva adelante Andy Kusnetzoff a través de la pantalla de Telefe, donde hizo referencia a su niñez. El actor reveló que sus papás eran amantes, se conocieron en el teatro y que fruto de ese amorío nació él. "Fuí fruto de un amor prohibido, mi mamá estaba casada con un ingeniero y mi papá estaba con la mamá de mi hermano mayor", recordó.

El padre de Luciano vivía literalmente en el teatro indepediente del que era dueño. "Sacaba los colchones y los ponía en el escenario", graficó. La historia de amor de sus papás lo conmovió hasta las lágrimas e hizo hincapié en el doloroso camino al que se tuvo que enfrentar porque las familias le habían dado la espalda. El galán de tiras como Graduados y Argentina tierra de amor y venganza, abrió su corazón y se quebró al recordar cuán duras fueron algunas situaciones que vivió durante su infancia y las complicaciones de salud de familiares cercanos que debió enfrentar desde muy pequeño, y causó conmoción en el piso.

"Y hablando de los reyes que casi nunca había, pero recuerdo una vez que vi 2 envoltorios grandes, mi hermano lo abrió y era un camión y yo abrí el otro y era el acoplado de ese camión", contó el actor, quien pasó una infancia realmente complicada, tal como lo quiso dar a conocer en una noche cargada de emociones.

"Tuve una gran mamá. Mucho amor, porque mi mamá y mi papá al principio fueron un amor prohibido y la lucharon. Mucha enfermedad, militancia y mucha compañía. Con los años me di cuenta de lo que me faltó", comenzó su descargo la ex pareja de Gloria Carrá que al mismo tiempo contó que su mamá era de otro planeta y hacía que todo pareciera de película. "No me hicieron notar la carencia y hoy me doy cuenta de grande" finalizó el actor.

Cáceres se refirió a las maneras que tenían sus padres de disimular las carencias del hogar cuando él era pequeño. "Decían 'hoy vamos a cenar livianito' y cenábamos mate cocido", relató y aseguró haber tenido una infancia feliz pese a esas dificultades . "Con el tiempo me di cuenta que todo lo que no teníamos me lo disfrazaban casi artísticamente". Al mismo tiempo se refirió a la crianza de su hija luego de hablar de su trágica e imborrable historia de vida con la que creció. "Mi hija tiene algo que es agradecimiento y el disfrute más allá de lo material", sentenció el protagonista de innumerables éxitos y cerró: "Pero nunca me hicieron notar la carencia: la entiendo ahora de grande. Un poco me pasa con la crianza de Amelia, que tiene todo y me encanta ver como ella valora las cosas" cerró.

Recientemente, el artista dio que hablar con "El desarmadero", una película de terror de la cual fue parte con otras grandes figuras.