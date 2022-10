“Si la Policía no lo encuentra, para nosotros es más difícil”

lunes 03 de octubre de 2022 | 6:03hs.

Al tiempo que la familia de Natanael Morgenstern (12) pide justicia y celeridad en la búsqueda del principal sospechoso que se encuentra prófugo, la Policía de Misiones entregó el sumario de actuaciones a la Justicia y, a partir de ello, prevén fijar fecha para iniciar con la ronda de testimonios en los próximos días.

El primo del adolescente que falleció en el patio de una vivienda en el Barrio Nuevo de Jardín América en la madrugada del domingo 18, Samuel, aseguró a El Territorio: “Nos vimos en la necesidad de recurrir a un abogado para agilizar las cosas porque hasta la fecha no tenemos ninguna novedad. Mañana (por hoy) tengo que ir a hablar con el abogado, a ver qué novedades me tiene”.

Un vocero judicial con acceso al expediente, por su parte, manifestó a este medio que finalmente recibieron el sumario de actuaciones por parte de la Policía de Misiones, lo cual le permite dar los siguientes pasos a fin de esclarecer lo ocurrido aquella madrugada.

Es así que la fuente explicó que prevén iniciar con la ronda de testimonios mientras persiste la búsqueda de Juan Ramón “Koki” R. (19), el principal implicado en manipular el arma, efectuar el disparo que terminó con la vida del adolescente y darse a la fuga.

“Lo que estamos investigando es realmente aterrador, más aún con las declaraciones de los involucrados y la causa sigue por un camino bastante lento, todos los familiares de Nata colaboramos con la justicia para que se aclare lo más antes posible”, expresó Samuel, el primo del fallecido y agregó con respecto a la búsqueda: “Si la policía no lo encuentra (a Koki) que son la ley, para nosotros es más difícil”.

Tras el hecho, Elvira, la madre del niño había adelantado que por miedo se iría a vivir a otra provincia junto a sus hijos.

Finalmente, el viernes 30 la mujer emprendió el viaje hacia Pinamar, donde reside otra de sus hijas.

En una conversación con el programa Acá de lo contamos por Radioactiva 100.7, la mujer había denunciado que, días siguientes al crimen, el joven buscado estuvo merodeando su vivienda y que había personas que lo están ayudando con ropa y movilidad.

En ese sentido aseguró que la familia vive con miedo a represalias por las denuncias que realiza, a su vez contó que muchos testigos tienen temor de contar lo sucedido porque los tienen amenazados.

“Estamos con miedo, con mucha impotencia porque nadie hace nada y la verdad estoy perdiendo la fuerza para seguir adelante. En Jardín no hay justicia. Vamos a la comisaría, le brindamos datos de Koki y no nos hacen caso, nos dicen ‘sí, doña, ahora vamos’, pero no lo hacen”, había expresado Elvira.

En este contexto, el primo de Natanael, Samuel, comentó que quedará como representante de su tía Elvira “para seguir en la lucha”.

“Perder a un familiar es triste en cualquier circunstancia, pero la manera que nos dejó Nata es aún mas doloroso y lo que estamos pasando ahora es una tortura, si fuese un accidente de tránsito o enfermedad se podría asimilar de manera distinta pero que se vaya de esa manera como se fue es horrible”, aseguró.

Según los resultados preliminares de la autopsia, además de la herida de bala, Natanael presentaba varios golpes en el rostro. En este sentido, el familiar afirmó que hubo tortura por parte del agresor y que había otro menor que también fue lesionado con golpes.