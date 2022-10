Exposición de autos antiguos para cerrar el aniversario

lunes 03 de octubre de 2022 | 6:04hs.

El ex Galpón 10 fue el escenario para que los vehículos pudieran lucirse. Fotos: Matías Bordón

Con éxito se desarrolló ayer en Eldorado el 9° Encuentro Provincial e Internacional de Autos Clásicos, Antiguos y Especiales conocido como el encuentro de “Carrosaurios”.

La actividad, enmarcada en el aniversario 103 de la Capital del Trabajo, contó con una gran cantidad de público que se acercó a ver coches antiguos y otros emblemáticos de la industria automotriz nacional.

El encuentro comenzó el sábado; se llevó a cabo en el ex Galpón 10 de la Cooperativa Agrícola de Eldorado y se presentaron 175 autos provenientes de distintos lugares de la provincia.

Marcelo Marek, uno de los responsables de la organización manifestó en diálogo con El Territorio: “De todos los encuentros que realizamos, sin dudas este fue el que más gente y expositores concentró. Entre los autos que vinieron el sábado y otros que se sumaron el domingo hubo 175 autos presentes”.

La exposición colmó toda la superficie del ex Galpón 10 como asimismo el predio adyacente al edificio, donde al recorrerla se podían observar modelos Ford A de 1909, en adelante, Chevrolet de las décadas del 20 y 30, al igual que otros vehículos más modernos pero que marcaron toda una época de la industria automotriz nacional como los Torino, Renault 12, Ford Coupé Fuego, Fiat 600, y demás.

Al ser la entrada libre y gratuita no se tiene con exactitud el número de personas que ingresaron pero tanto Marek como algunos de los expositores coincidieron en que el evento fue masivo. “El sábado fue impresionante la cantidad de gente”, comentó Omar Ocampos que se encontraba con un puesto de su Museo de Motos y Biciclos.

Víctor Ledesma, que llevó dos autos a la exposición, uno de ellos un Ford A de 1930, manifestó que “ayer (por el sábado) vino muchísima gente; realmente salió todo muy bien”.

Modelos y marcas convocaron a un público que disfrutó de la propuesta.

Marek insistió en el concepto de que el evento superó las expectativas. “Desde las 17 del sábado hasta las 24 en que terminó el evento estuvo repleto. Tanto en el galpón como en el predio. Nosotros calculamos que en un momento hubo alrededor de 2 o 3 mil personas, pero la gente se renovaba permanentemente”, sostuvo.

A fin de alentar la presencia de público el encuentro contó con cantinas y espectáculos musicales.

“Este año montamos ocho puestos gastronómicos”, señaló Marek, es decir, más que en las oportunidades anteriores.

“Lo que nos da una muestra del consumo de la gente fue la cantidad de latitas, botellas, y otro tipo de basura que recogimos el domingo a la mañana que fue muchísima. Nosotros tenemos la costumbre de clasificar la basura de acuerdo a si es vidrio, metal, u orgánico y ahí te das cuenta de lo que se consumió”, indicó a modo de ejemplo.

Pese a la gran asistencia de público todo se desarrolló con normalidad, se destacó desde la organización. “No hubo ningún inconveniente ni problema. Incluso nos encargamos de que el nivel de decibeles en los espectáculos musicales no fuera tan alto como para molestar a los vecinos, y no nos olvidemos que en las cercanías del ex galpón 10 se encuentra un sanatorio. Por eso estamos muy satisfechos por cómo salió todo”, culminó Marek.