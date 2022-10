Entramado de arte disruptivo en movimiento

lunes 03 de octubre de 2022 | 3:30hs.

Con más espacios de formación, entendiendo que el arte es también un derecho que pide activismo constante, el Festival Internacional de Videodanza & Performance Mef se despliega como un encuentro de cinco días con sede en Posadas, pero exponentes de diversos orígenes.

El espacio evoluciona año a año y en esta sexta edición busca consolidarse como una plataforma a partir de la cual se pueda desarrollar y compartir el trabajo artístico interdisciplinario que vincula cuerpo, movimiento y tecnologías audiovisuales a partir de intervenciones, talleres y muestras de producciones.

En ese marco, una de las novedades tiene en eje a Futuros Emergentes, programa que se articula entre la Red Iberoamericana de Videodanza y artes mediales, L’ABRI Foundation y Fundación Pro Helvetia, estas dos últimas de Suiza.

‘‘Comprende una residencia de creación que es un proyecto que desarrollamos con la Red Iberoamericana de videodanza. Se presentó el proyecto a una fundación de Suiza, ganamos y es una residencia que dura tres años presencial y virtual y se inicia acá en Posadas en nuestro Festival con tres artistas europeas’’, planteó Paula Dreyer de Movimiento en foco.

‘‘Son residencias en donde se va a pensar el rol del artista gestor porque hay una idea de que vamos gestionando nuestros recursos y nuestras carreras de una manera medio fortuita, pero cada vez se vuelve como un rol más tangencial y más profesional entonces hoy por hoy ya podemos hablar del artista gestor y de las personas que no solamente diagraman su carrera y su mini empresa sino que también van empujando todo el recorrido cultural de distintos lugares’’, sumó Gabily Anadón al tiempo que detalló se ahondará en esta temática teniendo en cuenta el contexto de postpandemia en relación a qué es lo que se viene y cuáles son las nuevas formas de trabajo.

En jornadas intensas y diversas cada día, el festival recibe artistas de todo el país e invitados de Colombia, por ejemplo que vendrán a dar clases, mostrar sus obras y más. Con un aceitado entramado a nivel nacional, Dreyer y Anadón, creadoras del festival, subrayaron que ‘‘lo que está pasando es que los coreógrafos van a distintos lugares y montan formatos de obras rápidas en distintos escenarios, muchas veces encontrándose con los mismos intérpretes’’.

‘‘Yo creo que hay una conexión entre las provincias argentinas en este momento como nunca hubo’’, reflejó Anadón juzgando que la pandemia trajo la necesidad de conectarse, reconocerse. Esto, ‘‘también se fue dando políticamente porque, por lo menos yo, no puedo ser inocente en relación al trabajo político que hago paralelo porque en realidad me atraviesa. Entonces si nosotros creamos una Fundación Nacional, si esa fundación está llena de personas de todo el país, pienso que el trabajo es con esa gente, por lo que ya no somos más de un solo lugar, no nos preocupa solo lo que pasa acá en Misiones sino lo que pasa a nivel nacional’’, marcó.

Entre todos estos protagonistas incluso, tendrán otro punto de creación colectiva en el rodaje de un videodanza en la reserva Itá.

Además, un elenco local con invitados estrenará una ‘obra’ de danza teatro: Acuerdos I y II Partes de un todo, una cocreación de Dreyer y Anadón por una parte y de Barbi Latina por otra, que se ensambla con algunos intérpretes invitados en común.

Más allá de tener dos instancias de investigación y música en vivo, la novedosa apuesta trabaja con tecnología. Suma sensores especiales que miden la temperatura y la traducen en imágenes o sonidos a través de pantallas que enmarcarán la escena. Lo definieron más que como obra, como una estructura de proceso creativo porque consideran que las obras merecen una maduración y tiempos de ensayo más prologados y puntuales. Precisamente por esas dificultades estiman que cada vez hay menos obras, entonces en parte la creación de estos espacios de debate e intercambio de experiencias como el que facilita el festival, también buscan potenciar el trabajo artístico. ‘‘Es necesario militar las obras, militar los ensayos, los procesos de creación porque solo el sostener esos espacios de investigación hace que aparezcan cosas que, de otra manera, no aparecen’’ alegó Anadón.

Es así que un nuevo festival se mueve para ir armando y desarmando estructuras, creando nuevas redes y hacer emerger a un artista contemporáneo y militante que brama por la vigencia de este arte extraordinario.