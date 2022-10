Elecciones en Brasil: "La lucha continua hasta la victoria final", expresó Lula Da Silva

domingo 02 de octubre de 2022 | 22:53hs.

Tras los resultados, Lula brindó un discurso en su búnker de San Pablo: “No siempre es posible ganar en primera vuelta. Una cosa que me motiva y me hace renacer cada día es la creencia es que nada pasa por casualidad”.

“Durante la campaña estuvimos frente a los sondeos y todos los institutos nos colocaba en primer lugar. Siempre creí que nosotros ganábamos las elecciones y les digo que vamos a ganar estas elecciones. Esto es solo una prolongación”, manifestó.

“Quiero agradecer al pueblo brasileño. La gente tiene que acordarse lo que estaba pasando hace 4 años. Hace 4 años yo era detenido como si fuera un ser humano botado fuera de la política”, planteó y remarcó: “También dijeron que yo regresaría con más fuerza y disposición”.

Sobre la ajustada victoria que lo lleva a enfrentarse con Bolsonaro el próximo 30 de octubre, sostuvo: “Es una chance que el pueblo me da. Aquel debate no valió porque tenía gente extraña. Vamos a dejar todo en el segundo turno para debatir, para hacer comparaciones del Brasil que él construyó y el que construimos nosotros”.

“La calidad de vida no es buena, la salud no está bien, el empleo tampoco y nosotros tenemos que recuperar el país. Me encanta discutir con la sociedad brasileña y será la primera oportunidad para tener un debate cara a cara con el presidente de la República”, indicó y agregó: “Esperamos contar con el apoyo y la solidaridad de cada uno de ustedes. Vamos a intentar ver cuáles son las regiones a las que necesitamos ir. Será efectivamente San Pablo un gran palco y una confrontación nacional-estadual. Estoy dispuesto a hacer lo que sea posible, vamos a ganar San Pablo y vamos a ganar Brasil”.

En ese sentido, señaló que nunca ganó una elección en primera vuelta y dijo: “Es importante la chance de que ustedes maduren las propuestas para construir alianzas y apoyos. La lucha continua hasta la victoria final”. Luego del discurso, contó que iba a trasladarse hacia la avenida paulista para “conversar con el pueblo”.