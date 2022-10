Ritter impone condiciones

domingo 02 de octubre de 2022 | 6:01hs.

El binomio integrado por Lucas y Alejandro Ritter (Renault 18) se llevó la primera etapa de la 6ª fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputa por los caminos vecinales de Leandro N. Alem, ante un gran marco de público.



La dupla de Aristóbulo del Valle dominó todo el día la general, el Grupo A y ganó la etapa con un tiempo de 28m50s7/10 para quedar a un paso de la consagración anticipada ante el abandono de la dupla Cristian Lewtak y Jorge Kondratiuk (VW Gol). El binomio de Campo Viera deberá reengancharse e imponerse en la etapa dos para evitar la consagración de los hermanos Ritter.



Segundo en el Grupo A viene el binomio local Pauly Koch-Marcelo Horchuk (VW Gol) y tercero la dupla de Montecarlo Andres Kruse y Sebastián Mezzorana.



Primer campeón

Grupo A. Stellmazchuk y Pristupa, los vencedores.

La dupla de Jardín América compuesta por José Luis Stellmazchuk y Carlos Pristupa (VW Gol Trend) terminó segundo en la etapa de ayer y alcanzó los puntos necesarios para consagrarse campeón anticipadamente en la Clase N3. El podio se lo llevó Fernando Schmit-Talia Ryzuk, de San Vicente (Honda Civic), pero ya no puede descontarle porque no le alcanzan las carreras corridas.



En la categoría Híbrido fue Gabriel Vidal Rodríguez-Aytor Zugasti (Ford Ka) la única dupla que sobrevivió a la primera etapa y viene ganando con un acumulado de 29m11s8/10.



En la N2, el binomio local Luis Da Luz- Lucas Houchuk (Ford Fiesta) dominó a voluntad y manda en casa. Segundo viene el binomio de Iguazú integrado por Sergio Zarza y Hugo Espinola (Ford Fiesta). Tercero quedó Horacio Sauer-Agustín Schuster (Ford Ka).



La AZ Light quedó en manos de la dupla de San Vicente integrada por Maicon Paulus y Cristian Polzhuber (VW Gol). Segundo se ubica Diego Czajkowski-Walter Belgtatt (VW Gol) y tercero se ubica Yamil Pettersen-Javier Espinola (Renault 18).



En la N6, el binomio de Concepción de la Sierra, José Igoa-Gustavo Wolhein (VW Senda), viene ganando y segundo marcha la dupla local integrada por Martín Godoy y Mauricio Marchiotti (VW Senda).



Entre las motos el piloto Lucas Horianski domina la E1; en tanto que la E2 quedó en manos de Nicolás Korol, la E3 fue para el local Enzo Skulimoroski y la E4 fue para Maico Alvez de Olivera.



Entre los Quad, el experimentado Germán Wolenberg se llevó la etapa en la categoría A y en la general domina con un tiempo acumulado de 26m18s9/10. En la categoría B viene ganando Mani Dornelles.



La actividad de la sexta fecha seguirá hoy con la segunda etapa que comenzará a las 8 y tendrá cuatro pruebas especiales.



Se volverá a implementar las largadas en simultáneo del primer PC del día de autos y motos.

Sexta fecha

Autos

7.50, ingreso de tripulaciones a parque cerrado

8, partida del primer auto desde parque cerrado

8.40, partida del primer auto desde Parque Asistencia.

8.58, largada P.E 05 Ruta 225-Los Pinos (III)

9.41, largada P.E 06 Ex Senio-acceso Colonia Chatón (I)

11.29, largada P.E 07 Ruta 225-Los Pinos (IV)

12.07, largada P.E 08 Ex Senio-acceso Colonia Chatón (II)



Motos

7.50: ingreso de tripulaciones a parque cerrado

8: partida de la primera moto desde parque cerrado

8.30: partida de la primera moto desde Parque Asistencia.

8.53: largada P.E 05 Ex Senio-acceso Colonia Chatón (I)

10,31: Largada P.E 06 Ruta 225-Los Pinos (III)

11,14: Largada P.E 07 Ex Senio-acceso Colonia Chatón (II)

13.02: Largada P.E 08 Ruta 225-Los Pinos (IV)