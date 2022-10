Empate que valió doble

domingo 02 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Brown y Huracán se midieron con el objetivo de clasificarse a los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Posadeña y cumplieron.



El 0-0 en Villa Urquiza, por la 6° fecha de la zona A, dejó a los dos equipos con 10 puntos y metió a los dos en la siguiente fase del campeonato.



El que se quedó sin chances en el grupo fue Crucero, que necesitaba un triunfo de cualquiera y ganarle hoy a 1° de Mayo, que ya estaba eliminado, en el encuentro que cerrará la zona.



De esta manera, el Verdirrojo y el Globo se sumaron a Mitre, El Brete, Sporting y Atlético Posadas, que ya tenían sus respectivos pasajes asegurados a cuartos de final.



Justamente por la zona B se midieron los dos clasificados. Mitre goleó 6-0 a El Brete para terminar como líder del grupo con puntaje ideal.



Un triplete de Thomás Silvero, un doblete de Federico Córdoba y un tanto de Lucas Vargas le dieron forma al triunfo del Auriazul que llega de la mejor manera a cuartos.



Por el mismo grupo, La Picada derrotó 2-0 a Guacurarí, con goles de Facundo Cabrera y Guido Da Silva. El Indio terminó último y sin puntos.



Además, Luz y Fuerza quedó a un paso de la clasificación tras el triunfo 2-1 sobre Sporting. El Eléctrico ganó gracias a los goles de Mauro Luján, mientras que Matías López había puesto en ventaja a los de Santo Pipó.



Luz y Fuerza quedó como escolta de Sporting y necesita que Corpus no sume de a tres para clasificarse a cuartos. El Tricolor jugará el martes ante Colectiveros, que ya no tiene chances de clasificar.



Hoy se conocerá al restante clasificado de la zona C. Atlético Posadas sumará los puntos del partido que debía haber jugado ante Guaraní, que se bajó del torneo, y clasificará, mientras que Ágil y Candelaria definirán el restante boleto.



En Gobernador Roca, el local estará obligado a ganar, ya que tiene un punto menos que los de la antigua capital. Candelaria clasificará hasta con el empate, pero un triunfo por tres goles lo dejará como líder de la zona C.



Los duelos de cuartos que ya quedaron definidos son los que enfrentarán a Brown y El Brete y Mitre y Huracán, en el clásico de Rocamora.