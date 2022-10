Richard Schunke, campeón de la Copa Sudamericana

domingo 02 de octubre de 2022 | 6:01hs.

Independiente del Valle venció 2-0 a San Pablo en la final de la Copa Sudamericana y se consagró campeón.



En el equipo ecuatoriano fue titular y festejó el misionero Richard Schunke (foto).



El encuentro arrancó con el conjunto ecuatoriano mejor plantado en la cancha, como dominador absoluto del balón y encontrando espacios para dañar al tricolor.



Esa tónica se mantuvo hasta los 13 minutos cuando llegó la apertura del marcador luego de un mal rechazo de la defensa brasileña que le permitió al argentino Lorenzo Faravelli dominar en la medialuna del área, pensar y asistir con mucha clase a su compatriota Lautaro Díaz. El delantero se perfiló sin tocar la pelota y sacudió de derecha para el 1-0.



El equipo conducido por Martín Anselmi pudo ampliar la ventaja poco después en un disparo de media distancia de Junior Sornoza que dio en el palo. Pero más allá de esa acción no tuvo demasiadas ocasiones más.



Por su parte, a San Pablo nunca se lo vio cómodo, pero en los últimos 15 minutos de la primera mitad pudo encontrar algunas filtraciones con corridas en diagonal de Patrick y Jonathan Calleri, ante la estática defensa del cuadro ecuatoriano.



El ex delantero de Boca tuvo una oportunidad inmejorable al dejar en el camino al arquero Wellington Ramírez, pero se abrió tanto en su trayecto que cuando quiso definir de zurda terminó pateando el césped del Mario Alberto Kempes.



En el complemento, San Pablo salió mejor y contó con dos chances claras en la cabeza de Jonathan Calleri, que pese a ganar en el área chica, en sus dos intentos no le pudo acertar al arco. En este tipo de duelos, este tipo de ocasiones falladas se pagan caro y así fue para el cuadro brasileño.



A los 22 minutos de la segunda mitad, Independiente del Valle armó una maniobra colectiva fantástica. El misionero Richard Schunke lanzó un pase largo para Sornoza, que dominó con el pecho y filtró la pelota aérea para la corrida en diagonal del centro hacia la izquierda de Lautaro Díaz, quien no dudó y de primera metió la pelota al punto del penal. Allí apareció otro argentino, Lorenzo Faravelli, de frente al arquero, quien amagó a definir por arriba, pero optó por tirarla por abajo y dejó en ridículo al guardameta brasileño para sellar el 2-0.



En la desesperación San Pablo tuvo ocasiones para descontar, pero ni siquiera eso consiguió y sobre el final sufrió las expulsiones de Calleri y el defensor Diego Costa.



El conjunto de Ecuador, ya se había consagrado en este torneo en 2019, tras la recordada final ante Colón en Asunción (3-1), en el que por ahora era su único título internacional.



La final se iba a disputar en el Mané Garrincha, de Brasilia, pero la Confederación Brasileña de Fútbol desistió de organizar el encuentro porque un día después (hoy) se realizarán las elecciones presidenciales en el país, por lo que la Conmebol tuvo que reemplazarla con el icónico recinto ubicado en la ciudad de Córdoba.



El ganador del certamen se llevó como premio 5.000.000 de dólares y acumuló un total de 8.025.000 dólares contando lo que sumó en el resto de las fases del certamen continental.