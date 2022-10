Marcha de los días: Viraje del gigante sudamericano

domingo 02 de octubre de 2022 | 3:30hs.

Brasil comienza a definir en esta jornada quién administrará el país en los próximos cuatro años. Ante el Tribunal Superior Electoral se inscribieron 12 candidatos, pero son dos los que monopolizan la atención, ya que tienen real chance de ganar. Uno intenta mantener la presidencia (en Brasil está la posibilidad de reelección por sólo un período más) como es el caso de Jair Bolsonaro (Partido Liberal) y otro, de volver al poder, Luiz Inácio Lula da Silva, que es el claro favorito para convertirse, por tercera vez, en presidente de Brasil. En el último tramo de la campaña, se viralizó un video realizado por destacados artistas y compositores del país que se llama "vira vira voto", algo así como "cambia el voto", que es lo que pretenden los seguidores del sindicalista y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que llega con un alto nivel de apoyo. Los últimos sondeos reflejan incluso la posibilidad de que Lula gane en primera vuelta.

Si ninguno de los candidatos reúne más del 50% de los votos válidos, los dos más votados volverán a competir en segunda vuelta el domingo 30. La decisión está en manos de 156 millones de electores, por tal cantidad de ciudadanos en condiciones de sufragar el país es considerado una las mayores democracias del mundo.

El sexto país con mayor población, a su vez, renovará en su totalidad la Cámara de Diputados, más un tercio del Senado, gobernadores y legisladores provinciales.

Lula basó su campaña en los logros obtenidos en su administración del 2003 al 2010, ya que en ese lapso logró sacar a millones de brasileños de la pobreza. Esta vez, se muestra crítico sobre la situación socioeconómica en que se encuentra el país administrado por Bolsonaro y promete revertirla. El número de personas que pasan necesidades en el gigante sudamericano se triplicó en los últimos cuatro años bolsonaristas.

Por su lado, el actual presidente que busca ser reelecto intentó mejorar su imagen prometiendo más ayuda a los pobres, pero terminó denunciado por un manejo electoralista de ese anuncio.

Bolsonaro llega además con un alto rechazo, en especial entre las mujeres y le recuerdan su mal manejo de la pandemia, al que había calificado de gripecita y al retrasar el plan de vacunación, el país registró 660.000 muertos. A su vez, resultó muy criticado por desafiar las instituciones democráticas y con una economía de derecha para pocos.

Bolsonaro confía en el voto evangélico y empresarial y Lula se ve fortalecido con el apoyo de las clases populares, los jóvenes y las mujeres.

Con el "vira, vira" también si se concretara el triunfo de Lula podría marcar el regreso de la cuarta democracia más grande del mundo a un gobierno de izquierda después de cuatro años de políticas de extrema derecha.

Implicaría además que podría seguir la victoria de Gustavo Petro, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda de Colombia, lo mismo sucedió con Xiomara Castro en Honduras, Pedro Castillo en Perú y Gabriel Boric en Chile. Está ocurriendo esta ola izquierdista después de que varios candidatos de derecha gobernaran en la región como ocurrió con el propio Bolsonaro, Macri en la Argentina o Trump en Estados Unidos. Ambos fueron derrotados en las urnas por amplia mayoría en sus intentos reeleccionistas.

También está claro que no hay nada sentado, así lo demostró con una minoría el triunfo logrado por Giorgia Meloni en Italia, donde la ultraderecha está más naturalizada desde hace muchos años. Las preferencias en la región parecen virar un tiempo hacia la derecha y al desencantarse por los fracasos en la gestión, vuelven a la izquierda.



Inflación e indigencia

Inflación e indigencia van atados en el país, deteriorando la calidad de vida de los argentinos. Los números resultaron tan adversos que neutralizaron la mejora lograda en el empleo en el país. Gran Resistencia, Concordia y los partidos del Gran Buenos Aires concentraron el mayor número de personas bajo la línea de la pobreza durante los primeros seis meses del año. Pero al confrontar los últimos datos con el balance del segundo semestre de 2021, Corrientes (11,2%), Viedma-Carmen de Patagones (8,4%) y Gran La Plata (7%) fueron los distritos que más subieron sus marcas.

Del tema se ocupó la vicepresidenta Cristina Fernández, como hacía rato no se refería a temas muy puntuales o coyunturales. Esta vez fue hasta el hueso para señalar primero los datos del Indec dando cuenta sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022, pero que en el mismo período la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%, lo cual, a su criterio, evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos. Entiende que ello muestra que existe un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Allí cargó contra las empresas alimentarias de haber aumentado muy fuertemente sus márgenes de rentabilidad y le marcó la cancha a Sergio Massa, al plantear la necesidad de una política de intervención más precisa y efectiva en el sector, además de diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia.

Desde el campamento del Ministro de Economía, dejaron trascender que sabían de los requerimientos de la vicepresidenta y que mantienen un intercambio fluido. El viernes por la tarde, Massa mostró los logros de las medidas implementadas con el dólar soja, con el cual se obtuvieron liquidaciones récord para el trascurso de un mes, reforzando las reservas del Banco Central. También señaló que mañana se implementarían nuevas medidas tendientes a cuidar las reservas en el último trimestre del año y que lanzarán acciones para los sectores más vulnerables.

A ocho meses

Falta mucho, pero para la política, el proceso electoral que debería comenzar dentro de ocho meses, está a la vuelta de la esquina. En Juntos por el Cambio continúa la tensión y con final abierto sobre cómo quedará el espacio. A confesión de partes, relevo de prueba es un dicho muy difundido y cierto en el ámbito penal. Es decir, para qué explicar algo que está más que claro. Es lo que sucede de manera más evidente entre el PRO y el radicalismo, o mejor y más específico, es el propio Mauricio Macri quien ningunea o, en términos de Elisa Carrió, desprecia al radicalismo. Es decir, los socios electorales mantienen esta extraña relación. Para muchos es una gran muestra de desagradecimiento, ya que fue el radicalismo el que le dio toda la estructura nacional al PRO para que llegara Macri al poder, sin embargo, siguen siendo los más ninguneados.

No sólo Lilita como parte integrante del espacio, mediante Coalición Cívica, es la que viene reclamando, también pidió frenar con ese desprecio Gerardo Morales. Manes señaló que no quiere formulas mixtas, porque de esa manera se beneficiaría el PRO con el peso territorial del radicalismo. Para enmarañar más las cosas y, aunque Lilita planteó que en Juntos por el Cambio están unidos, afirmó que no tienen un líder; al diferenciar que Macri no es líder de Juntos por el Cambio, sino del PRO, Gerardo Morales del partido radical, y ella, líder de la Coalición Cívica.

También hay diferencias en cuanto a líneas ideológicas, Macri reivindica el fracasado sistema de las AFJP, es decir, la privatización de la jubilación y el latente anhelo de privatizar Aerolíneas Argentinas. En cuanto a la puja, desde la UCR entienden que los principios y valores del partido están intactos y Morales entiende que la UCR recuperó vitalidad para reclamar liderazgo en el espacio donde son ninguneados por Macri. A su vez, el ex presidente sigue teniendo centralidad en Juntos por el Cambio, donde ya dejó instalado en la pelea presidencial en la que tampoco se baja del todo, a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. Sin embargo, por ahora más allá de los nombres persisten los extremos en el país, es macrismo o antimacrismo, kirchneristas o antikirchneristas.

Lo que nadie puede dejar de tener presente es la alta centralidad que mantiene Cristina Fernández, tanto dentro como fuera de su espacio político. Sus intervenciones, mueven por igual la agenda oficialista como la reacción de la oposición. De ambos espacios, esperan señales, que por ahora las tienen muy bien guardadas de lo que hará en su vida política o lo que pueda resolver para determinar candidaturas. Lo que nadie duda es que será nuevamente una gran protagonista, sea cual fuere su rol, en las elecciones del próximo año, más allá de lo mal que le está yendo al FDT en el gobierno, donde ninguna encuesta por ahora le da posibilidades de ganar.



Gobernadores en Estados Unidos

Los gobernadores del Norte Grande estuvieron durante seis días en suelo norteamericano. Fueron cinco días desplegando una cargada agenda en las ciudades de Washington y Nueva York, y al sexto día, iniciaron el regreso. Las actividades conjuntas desplegadas por los diez mandatarios provinciales en los Estados Unidos, no registran mayores antecedentes. De allí, la sorpresa de líderes mundiales y de gran peso en el mundo político, económico, social y comercial, de ver llegar e interactuar con un objetivo común a estos mandatarios a favor del desarrollo del Norte Grande. En el país del Norte también está muy instalado el concepto de un país viviendo enfrentado por la grieta, por lo que recibir a la delegación de diez gobernadores de distintos signos políticos administrando provincias con realidades muy diferentes, gestionando por un fin común representó una agradable sorpresa. Porque además de haber acompañamiento para objetivos generales, también cada gobernador pudo aprovechar el encuentro para mostrar y ofrecer el potencial de cada provincia.

En eso, el gobernador Oscar Herrera Ahuad aprovechó el encuentro con los máximos representantes del Banco Mundial para hacer un llamado a instalar con urgencia una agenda ambiental, para ayudar a resguardar en el caso de Misiones 1,4 millones de hectáreas preservadas de manera histórica con recursos y esfuerzos de los misioneros y con políticas y leyes ambientales surgidos de la Cámara de Diputados de la Provincia. A propósito, en su paso por Misiones, el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al presentar un libro en Puerto Iguazú, hizo alusión a la falta de políticas de preservación ambiental en el país y diferenció lo que está haciendo la Provincia, que se viene además preparando con inversiones millonarias para enfrentar cualquier inclemencia climática en verano, como el riesgo siempre latente de los incendios forestales.

Volviendo a la gira por Estados Unidos, el mandatario provincial, que fue acompañado por los diputados Sonia Rojas Decut y Lucas Romero Spinelli, avanzó y consiguió empresarios interesados en la financiación e inversiones en la generación de energía limpia y apoyo a la política de preservación de los recursos naturales con la venta de bonos de carbono.

En cuanto al gobierno de Misiones en particular, no es este el primer contacto que realiza con empresas líderes del país del Norte, de hecho, mantiene acuerdos con empresas importantes como Microsoft y Amazon, con cuyos directivos volvieron a desarrollarse convenios para coordinar inversiones tecnológicas para mejorar la conectividad y facilitar la educación y la agricultura en zonas rurales.

Como se dijo, durante la semana de permanencia en Estados Unidos, los gobernadores tomaron contacto además de las autoridades del Banco Mundial (BM), con directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Corporación Financiera Internacional (lFC), encuentro con el FMI y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, entre otros. De hecho, el gobernador adelantó a este matutino que para fortalecer la salud pública vendrán a mediados de mes directivos del Banco Interamericano de Desarrollo. A su vez, en el marco de la misión comercial en líneas generales también se mostraron las potencialidades industriales, turísticas y culturales de cada provincia.

Quedaron muchas puertas y gestiones abiertas, en esta gira que estuvo acompañado por el ministro del Interior, Wado De Pedro, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y con el acompañamiento y la eficiente agenda elaborada por el anfitrión, el embajador Jorge Argüello y todo su equipo de la embajada en Washington DC.



Temas pendientes

Ante la ausencia del gobernador en el país, fue el ministro Adolfo Safrán quien acompañó a los diputados de Misiones en el parlamento nacional para ratificar el pedido de la provincia para que se incorporen al presupuesto obras por 80 mil millones de pesos, la zona aduanera especial y la continuidad del gasoducto Néstor Kirchner desde Corrientes hasta Misiones. Todo ello fue planteado horas antes de la exposición del ministro Sergio Massa sobre el presupuesto nacional 2023.

Misiones busca mantener tanto los niveles de competitividad que terminó reflejado con crecimiento económico y de empleo, solo comparado a distritos económicamente más rico como Caba, pero además la tierra colorada arrojó registro de menor pobreza e indigencia. Para mantener estos altos niveles como la alta inversión en salud, seguridad, educación, se gestionan recursos para reforzar los ingresos propios, que también vienen de la mano de la explosión turística y numerosas actividades que transitan por su mejor momento.

Un aspecto que aprovechó la oposición fue la resolución de la Corte Suprema, dando lugar a una medida cautelar a favor de una cementera nacional respecto al cobro a cuenta de Ingresos Brutos, sobre lo cual la Provincia se mostró dispuesta a defender la normativa correspondiente.