Preocupa el posible ingreso del sarampión a Misiones desde Brasil

domingo 02 de octubre de 2022 | 6:04hs.

En el año 2016 la región de las Américas certificó la eliminación de la circulación endémica del virus del sarampión.



Sin embargo, entre 2017 y 2019 el escenario se modificó con más de 40.000 contagios en 18 países, el 93% de ellos en Brasil y Venezuela, por lo que la región se dejó de considerar libre de sarampión.



Argentina, pese a haber tenido casos aislados, continúa siendo un país libre de esta enfermedad. Pero por la caída de la vacunación contra esta enfermedad durante la pandemia de Covid-19, la apertura de fronteras al mundo y el Mundial de fútbol, la amenaza de importación del virus se vuelve más fuerte.



Ante ese escenario, ayer arrancó en todo el país la campaña de vacunación contra el Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis, patologías altamente contagiosas y que pueden dejar secuelas. Los destinatarios son niños desde los 13 meses hasta los 4 años inclusive, independientemente de que ya se hayan aplicado o no estas vacunas. Las dosis están disponibles en todos los Caps y hospitales hasta el 13 de noviembre.



Frontera

“En Misiones estamos metidos en una cuña entre Paraguay y Brasil, de Paraguay no tenemos datos epidemiológicos, eso lamentablemente no es bueno. De Brasil sí sabemos que hay bastantes casos y ahora viene el verano y gran parte de los misioneros van a las playas del Sur de Brasil y el riesgo es que cuando vuelvan traigan el sarampión o la rubéola, dos enfermedades que son muy contagiosas y tienen su repercusión en las embarazadas”, explicó a El Territorio Jorge Gutiérrez, director de Epidemiología de la provincia en el acto de lanzamiento de la campaña de vacunación que se hizo ayer en la Costanera de Posadas.



“La poliomielitis también es contagiosa y todo eso lleva a que tengamos que cuidarnos. Sabemos que la población de Misiones se traslada a Brasil y ésta, la vacunación, es una forma más de cuidarnos”, agregó el especialista.



Gutiérrez resaltó que para hablar de éxito, al menos el 95% de la población objetivo debería estar inmunizada contra estas enfermedades.



“Por eso esta campaña se hace cada cuatro años y se llama de seguimiento para tratar de acercarnos a aquellas cohortes que no fueron vacunadas en años anteriores. Porque durante la pandemia de Covid-19 las coberturas fueron menores y eso fue aumentando la cantidad de chicos que no se vacunaron”, señaló.



Al ser consultado sobre la posibilidad de efectos adversos, algo que siempre preocupa a los padres, dijo: “Las vacunas son las mismas de siempre, comprobadas, con décadas de utilización, con bajísimo riesgo, de calidad. Lo que tenemos que hacer es vacunarlos a los chicos porque son buenas vacunas, muy probadas”.



Por su parte, Lilian Tartaglino, secretaria de Salud de Posadas, reforzó el concepto de la alta posibilidad de que el virus entre por los países vecinos.



“En un momento se logró que Argentina sea un país libre de sarampión hasta que en el mundo se dejó de vacunar por Covid-19 y movimientos antivacunas, y eso hizo que reapareciera en el primer mundo como en países limítrofes; hoy el 90% de los casos de sarampión en Latinoamérica están concentrados en Brasil”, destacó y añadió que las dosis “son adicionales, un extra en el calendario. No importa que el chico ya lo tenga completo”.



Sobre las complicaciones que puede traer al niño contraer estas enfermedades, Tartaglino detalló: “El sarampión no sólo es una enfermedad eruptiva sino que puede derivar en una neumonía, meningitis, secuelas auditivas; la rubéola puede generar en una embarazada el síndrome de rubéola congénita y los niños están siempre en contacto con ellas y en el caso de las paperas puede complicarse con la orquitis en los niños, que es la inflamación de los testículos y la pancreatitis. Y la polio genera parálisis flácida que hoy reapareció de diferentes formas en Afganistán, Irán y Mozambique y los vuelos internacionales hacen que la gente migre de un lugar a otro y estamos todos en riesgo”.



De su lado, Roberto Lima, jefe de Inmunizaciones de la provincia, calificó a la campaña como “muy importante” porque “así vamos a evitar que se reintroduzcan enfermedades que son inmunoprevenibles con vacunas como el sarampión”.



En la provincia la población objetivo que se debe vacunar es de 88.500 niños que tienen entre 13 meses y 4 años y en el país la cifra asciende a 713.000. “Sólo hay que traer el carnet de vacunación y el documento de los niños para nominalizar los datos de manera informática. Las vacunas se pueden aplicar en simultáneo con otras vacunas sin ningún tipo de problema y no hace falta orden médica”, finalizó.