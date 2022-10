Misiones hace historia en la Fiesta Nacional del Teatro

domingo 02 de octubre de 2022 | 6:00hs.

La obra misionera #No compres el chamullo, del grupo La Murga del Tomate, hizo su debut en la 36ª Fiesta Nacional del Teatro, que se desarrolla en Chaco.



La primera función tuvo lugar la noche del viernes a sala llena en el Teatro La Estigia de la localidad chaqueña de San Bernardo.



Además, la obra del elenco eldoradense que representa a la Tierra Colorada en el certamen nacional tenía programada una nueva función anoche al cierre de esta edición en Corrientes y saldrá a escena nuevamente mañana en el Teatro de la Diversidad de Resistencia.



“Estamos muy agradecidos de poder representar a nuestra provincia, en este momento más que nunca, y con estas iniciativas transmitir nuestro mensaje, porque la cultura y el arte transforma actitudes, la realidad, nos merecemos como argentinos y misioneros seguir apostando a más presupuesto para la cultura, para que sigan los incentivos ya que el acceso a la cultura es un derecho”, manifestaron desde el elenco.



De esta manera, la Murga del Tomate lleva adelante su participación en el tradicional encuentro de las artes escénicas del país, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto de Cultura de Chaco.



Antes de su presentación en el escenario de este gran evento cultural, Gerardo Segovia, artista e integrante fundador de la Murga del Tomate charló con el programa radial Acá te lo contamos de Radioactiva y contó que todo el grupo vive con gran emoción, alegría y responsabilidad su participación. “Para nosotros es una experiencia inédita que ni soñando pensamos, primero tener el reconocimiento de ser la obra ganadora a nivel provincial, que además somos la primera murga en ganar un festival provincial en todo el país, y fue en Misiones, y tenemos el privilegio de representar a la provincia en esta Fiesta Nacional del Teatro, nos preparamos muchísimo”.



La Murga del Tomate cumple 20 años de trayectoria teatral y para Segovia haber ganado la instancia provincial y tener una llave en el evento nacional, “es el resultado de un proceso, tenemos 20 años de trabajo, cumplimos 20 años como grupo y coronar estos 20 años de teatro, de trabajo y esfuerzo en sostener un grupo comunitario -que no es fácil y es una decisión de un grupo- con esta participación es algo muy lindo”.



Asimismo, el actor señaló que con la participación de la Murga del Tomate en la Fiesta Nacional del Teatro, se da un reconocimiento al teatro comunitario y al trabajo de estos grupos en el país.



“En la mayoría de los casos, las murgas no se presentan a estos festivales nacionales, es que a nosotros nos costó decidirnos a actuar, porque como que hay todo una concepción de que no somos gente del teatro clásico por así decirlo, pero la verdad es que somos trabajadores culturales y somos actores y actrices, que estudiamos y trabajamos y ponemos toda nuestra formación al servicio de espectáculos que siempre tienen una impronta de interpelar la realidad de nuestra sociedad”.



En este sentido completó, “cada murga tiene su impronta y nosotros nacimos y nos desarrollamos con una concepción del cuidado del ambiente, de proponer otro modelo de producción como lo agroecológico y eso es lo que buscamos transmitir”.



20 años

‘#No compres el chamullo’, la obra que pone en escena la Murga del Tomate.

#No compres el chamullo de la Murga del Tomate resultó seleccionada en la 32ª Fiesta Provincial del Teatro de Misiones entre 24 obras en competencia y de esta manera pasó a la instancia nacional.



La dramaturgia de esta propuesta es resultado de la creación colectiva, la obra tiene un elenco de 20 integrantes y es una apuesta fuerte y reflexiva, “que invita a pensar en el rumbo que toma en la actualidad la humanidad, hacia dónde vamos y si hay posibilidades de elegir un camino más respetuoso con el prójimo, el medioambiente o incluso nosotros mismos”, señala la sinopsis.



La obra cuenta con la dirección general de Yanko Tomas y actúan Gerardo Segovia, Ignacio Benítez, Inés Mondo, Jessie Garay, Luisa González, Maira Aliende, Marcela Bobatto, Oscar Piriz, Paola Rotela y Sebastián Tiozzo, mientras que el elenco musical está conformado por Flavia Bernio, Patricio Luraguis, Santiago Kagerer y Silvana Duarte.



La 36ª Fiesta Nacional del Teatro continúa hasta el próximo jueves 6 con epicentro en Resistencia, Chaco y además se replican actividades en más de 30 ciudades del nordeste del país con elencos invitados, y en este circuito se incluye Misiones, con funciones este fin de semana en Eldorado y Puerto Esperanza y luego, en Posadas, el jueves a las 21 en Sala Tempo.