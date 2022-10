Territorio fun

domingo 02 de octubre de 2022 | 1:00hs.

Redes para incentivar el deporte

El cuerpo es capaz de hacer cosas realmente sorprendentes y la disciplina del deporte lo lleva a lograr cosas inimaginables. En la última semana Tik Tok tuvo como tendencia el hashtag #Tiktokdeportes y en el mismo se puede ver a varios usuarios generando contenido acerca de su desenvolvimiento en diversas disciplinas, también incentivando a los usuarios a practicarlos. Desde trucos de fútbol hasta destrezas en artes marciales, las personas demostraron su capacidad corporal. El video con más visitas es de la futbolista Mercedes Roa, en el cual se la ve realizando una jugada hecha por los jugadores del Real Madrid en un partido contra el Barcelona, que llegó a los 1.3 millones de “me gusta” por la forma perfecta en la cual imita la juagada.

Dos experiencias gratuitas

Epic Games Store terminó el mes de septiembre con un espíritu de competencia amistosa.



La tienda digital de Tim Sweeney habilitó de manera gratuita a Runbow (13AM Games) y The Drone Racing League Simulator (The Drone Racing League), dos experiencias que le dan su propio toque a los escenarios de múltiples jugadores y desafíos bizarros.



Por un lado, el juego de simulación de las carreras de vuelo de drone se postuló como un título deportivo con una vuelta de tuerca. Recupera varios modos de juego arcade para aquellos que se aburren del recorrido y piensan en disfrutar de competencias que involucren más de caos. Runbow, en tanto, es un juego multiplayer que propone reunirse con amigos y pasar escenarios de gaming clásico, con la iniciativa de la forma de plataformero arcade, brawler, shoot ‘em up y desafíos sidescroller para disfrutar hasta con nueve amigos.